Holocausto del Palacio de Justicia: 40 años y un país que aún busca respuestas

El 6 y 7 de noviembre se cumplen 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, un hecho trágico que partió en dos la historia de la justicia y la guerra en Colombia.

Redacción Judicial
05 de noviembre de 2025 - 05:03 p. m.
Foto: El Espectador
Fabiola Hernández, Amelia Mantilla, Alexandra Sandoval, Pilar Navarrete y Alejandra Rodríguez están unidas por los graves hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.
01
Cuatro historias que mantienen viva la memoria del Palacio de Justicia
Cinco mujeres (esposas e hijas) relatan cómo la búsqueda de sus seres queridos se convirtió en una forma de resistir. Un homenaje para ellas y todos los familiares de...
Gustavo Montes Arias y Paulina Mesa Loaiza
Leer artículo
El 6 y 7 de noviembre de 1985 el país vivió la toma y retoma al Palacio de Justicia por el M-19 y el Ejército. El violento episodio terminó con la muerte de más de 98 personas y una decena de desaparecidos entre magistrados, empleados y funcionarios.
02
Cuarenta años del holocausto: una guía para entender qué pasó en el Palacio de Justicia
Cuatro décadas después del holocausto, conocer lo que ocurrió sigue siendo un ejercicio de memoria.
Redacción Judicial
Leer artículo
Rodrigo Uprimmy
03
“La toma del Palacio de Justicia tuvo un impacto profundo sobre la justicia”
Entrevista con el abogado y columnista Rodrigo Uprimny por los 40 años del holocausto.
Nelson Freddy Padilla
Leer artículo
El magistrado Manuel Gaona Cruz era el ponente de caso que buscaba declarar constitucional la extradición en Colombia.
04
Cuarenta años del holocausto del Palacio de Justicia: la tragedia del magistrado Manuel Gaona Cruz
El magistrado Manuel Gaona Cruz, ponente del tratado de extradición en 1985, advirtió su destino antes de la toma del Palacio de Justicia.
Óscar Alarcón
Leer artículo
El magsitrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona, y el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, fueron dos de las cientos de víctimas del holocausto del Palacio de Justicia.
05
Las imprecisiones del presidente Petro sobre el Palacio de Justicia que indignaron a las víctimas
En un mensaje de X, el jefe de Estado señaló que el magistrado Manuel Gaona salió vivo del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Leer artículo
Ricardo Silva Romero
06
El “Mural” de Ricardo Silva: el holocausto del Palacio de Justicia cara por cara
Fragmento de “Mural”, una obra literaria entre memorias personales, novela y relato histórico sobre la tragedia de la justicia en Colombia hace 40 años.
Ricardo Silva
Leer artículo

