Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay 2026-II: fotos

Jugador de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.

Internacional de Bogotá sumó su segunda victoria consecutiva luego de vencer 2-1 a Real Condinamarca en los octavos de final de la Copa Betplay. Ahora, el triunfo fue frente a Llaneros, 3-2, por la décima fecha de la Liga Betplay 2026-II. Sin embargo, a los bogotanos todavía no les alcanza para los ocho.

Por su parte, a pesar de la derrota, Llaneros se mantiene por encima de Internacional en la tabla de posiciones. Exactamente en la novena casilla a la espera de poder encadenar una serie de victorias que le permitan luchar por un lugar en los cuadrangulares. El mismo objetivo de los de Bogotá este semestre.

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1/10 Aficionados de Internacional de Bogotá en las tribunas del estadio Metropolitano de Techo. Foto: Jorge Londoño 2/10 Jugador de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo. Foto: Jorge Londoño 3/10 Wuilker Fariñez, arquero de Internacional de Bogotá, en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II. Foto: Jorge Londoño 4/10 Jugadores de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II. Foto: Jorge Londoño 5/10 Una disputa de balón en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo. Foto: Jorge Londoño 6/10 Dewar Victoria, ex Millonarios, en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Jorge Londoño 7/10 Jugador de Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo. Foto: Jorge Londoño 8/10 Jugadores de Llaneros celebrando un gol contra Internacional de Bogotá en un partido de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Jorge Londoño 9/10 Una disputa de balón durante el partido ente Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo. Foto: Jorge Londoño 10/10 Internacional de Bogotá y Llaneros disputando un partido en el estadio Metropolitano de Techo por la Liga Betplay 2026-II. Foto: Jorge Londoño

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