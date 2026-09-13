Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay 2026-II: fotos

Aficionados de Internacional de Bogotá en las tribunas del estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Jugador de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
3/10
Wuilker Fariñez, arquero de Internacional de Bogotá, en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
4/10
Jugadores de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
5/10
Una disputa de balón en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
6/10
Dewar Victoria, ex Millonarios, en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
7/10
Jugador de Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
8/10
Jugadores de Llaneros celebrando un gol contra Internacional de Bogotá en un partido de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
9/10
Una disputa de balón durante el partido ente Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Internacional de Bogotá y Llaneros disputando un partido en el estadio Metropolitano de Techo por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá sumó su segunda victoria consecutiva luego de vencer 2-1 a Real Condinamarca en los octavos de final de la Copa Betplay. Ahora, el triunfo fue frente a Llaneros, 3-2, por la décima fecha de la Liga Betplay 2026-II. Sin embargo, a los bogotanos todavía no les alcanza para los ocho.
Por su parte, a pesar de la derrota, Llaneros se mantiene por encima de Internacional en la tabla de posiciones. Exactamente en la novena casilla a la espera de poder encadenar una serie de victorias que le permitan luchar por un lugar en los cuadrangulares. El mismo objetivo de los de Bogotá este semestre.
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Aficionados de Internacional de Bogotá en las tribunas del estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Jugador de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Wuilker Fariñez, arquero de Internacional de Bogotá, en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Jugadores de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Una disputa de balón en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Dewar Victoria, ex Millonarios, en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Jugador de Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Jugadores de Llaneros celebrando un gol contra Internacional de Bogotá en un partido de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Una disputa de balón durante el partido ente Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Internacional de Bogotá y Llaneros disputando un partido en el estadio Metropolitano de Techo por la Liga Betplay 2026-II.