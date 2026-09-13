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Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay 2026-II: fotos

A pesar de la victoria contra Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo, Internacional de Bogotá sigue fuera de los ocho en la Liga Betplay 2026-II.

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Daniel Montoya Ardila y Jorge Londoño
13 de septiembre de 2026 – 05:02 p. m.
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Aficionados de Internacional de Bogotá en las tribunas del estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Jugador de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Wuilker Fariñez, arquero de Internacional de Bogotá, en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Jugadores de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Una disputa de balón en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Dewar Victoria, ex Millonarios, en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Jugador de Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Jugadores de Llaneros celebrando un gol contra Internacional de Bogotá en un partido de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Una disputa de balón durante el partido ente Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Internacional de Bogotá y Llaneros disputando un partido en el estadio Metropolitano de Techo por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Jugador de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.

Internacional de Bogotá sumó su segunda victoria consecutiva luego de vencer 2-1 a Real Condinamarca en los octavos de final de la Copa Betplay. Ahora, el triunfo fue frente a Llaneros, 3-2, por la décima fecha de la Liga Betplay 2026-II. Sin embargo, a los bogotanos todavía no les alcanza para los ocho.

Por su parte, a pesar de la derrota, Llaneros se mantiene por encima de Internacional en la tabla de posiciones. Exactamente en la novena casilla a la espera de poder encadenar una serie de victorias que le permitan luchar por un lugar en los cuadrangulares. El mismo objetivo de los de Bogotá este semestre.

Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Aficionados de Internacional de Bogotá en las tribunas del estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay: fotos
Jugador de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Wuilker Fariñez, arquero de Internacional de Bogotá, en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Jugadores de Internacional de Bogotá en el partido contra Llaneros por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Una disputa de balón en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Dewar Victoria, ex Millonarios, en el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Jugador de Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Jugadores de Llaneros celebrando un gol contra Internacional de Bogotá en un partido de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Una disputa de balón durante el partido ente Internacional de Bogotá y Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
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Internacional de Bogotá y Llaneros disputando un partido en el estadio Metropolitano de Techo por la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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