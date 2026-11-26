Televisores TCL QD-Mini LED. La tecnología de imagen busca ofrecer mayor precisión en el brillo, contraste y reproducción de colores para disfrutar películas, series y otros contenidos en casa.
Foto: Cortesía
Gaming con TCL. Los televisores de la marca incorporan funciones para videojuegos y altas tasas de refresco, pensadas para ofrecer una experiencia visual más fluida.
Foto: Cortesía
Entretenimiento en casa. Los televisores TCL integran tecnologías de imagen y formatos de gran tamaño para disfrutar películas, series y otros contenidos audiovisuales. Algunas referencias vienen acompañadas de una barra de sonido.
Foto: Cortesía
TCL P80 Ultra. Integra el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite y tecnología de visualización NXTPAPER*. Durante los Black Days, quienes lo compren recibirán una tablet TCL TAB 10L de regalo. *Tecnología que cuida tu vista emulando la sensación del papel en pantalla.
Foto: Cortesía
TCL P80 Pro. El smartphone combina una pantalla AMOLED con tecnología NXTPAPER* y funciones pensadas para acompañar las actividades cotidianas. Durante los Black Days, su compra incluye una barra de sonido TCL S45H de regalo. *Tecnología que cuida tu vista emulando la sensación del papel en pantalla.
Foto: Cortesía
TCL P80. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45 W. Durante los Black Days, incluye de regalo los audífonos inalámbricos TCL Crystal Clip.
Foto: Cortesía
TCL TAB A1 Plus NXTPAPER* con accesorios. La tablet de 12,2 pulgadas y resolución 2.4K está diseñada para combinar estudio, productividad y entretenimiento. La versión NXTPAPER incluye teclado, lápiz óptico y funda protectora. *Tecnología que cuida tu vista emulando la sensación del papel en pantalla.
Foto: Cortesía
TCL A1 Kids. Diseñada para los más pequeños, cuenta con una pantalla de 11 pulgadas, herramientas de control parental y accesorios de protección. Tendrá una promoción especial los días 27, 28 y 29 de noviembre.
Foto: Cortesía
Monitor TCL 27P2A Pro. Este monitor de 27 pulgadas, con tecnología Mini LED y resolución QHD, alcanza una frecuencia de actualización de hasta 320 Hz, una característica pensada para quienes buscan mayor fluidez visual, especialmente en videojuegos.
Foto: Cortesía
Refrigerador TCL P409BF. Con capacidad útil de 409 litros, está diseñado para optimizar el almacenamiento y la distribución de los alimentos. Durante los Black Days, su compra incluye un televisor TCL de 43 pulgadas de regalo.
Foto: Cortesía
Refrigerador Side by Side TCL P520SB. Incorpora tecnología Twin Inverter, sistema Total No Frost y distribución Multi Air Flow. Durante la promoción, su compra incluye un Smart TV TCL 4K de 75 pulgadas de regalo.
Foto: Cortesía
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación