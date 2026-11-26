En fotos: televisores, celulares y electrodomésticos: así son los Black Days de TCL

Le cuenta | TCL anunció una temporada de descuentos en Colombia que irá hasta el 4 de diciembre, con promociones en diferentes categorías de tecnología, como televisores, electrodomésticos, celulares, tabletas y monitores, además de combos y obsequios en referencias seleccionadas. Estas son algunas de sus propuestas.