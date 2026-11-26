Carlo Carrizosa es de Ibagué y regresó a su tierra para abrir la pasarela inaugural de Ibagué, Negocios & Moda 2026 con YUMA, su propuesta Primavera–Verano 2027.
Foto: Gobernación del Tolima
El Panóptico de Ibagué fue el punto de encuentro para el debut de YUMA, marcando el inicio de la 16.ª edición de la feria de moda en la capital del Tolima.
Foto: Gobernación del Tolima
YUMA nace de las vivencias de Carlo Carrizosa entre El Espinal e Ibagué, donde la memoria, la naturaleza y la arquitectura tolimense toman forma en pasarela.
Foto: Gobernación del Tolima
El microplisado y los pliegues protagonizan los diseños de Carlo Carrizosa, aportando estructura y ritmo en cada salida.
Foto: Gobernación del Tolima
Las siluetas con volumen y las telas ligeras construyen un juego constante de movimiento sobre la pasarela de Ibagué, Negocios & Moda.
Foto: Gobernación del Tolima
El color cobra vida en YUMA como un homenaje visual a los paisajes y contrastes del departamento del Tolima.
Foto: Gobernación del Tolima
Más allá de la pasarela, Carlo Carrizosa compartió su mirada sobre el oficio en el taller "Del diseño al cliente" dentro de la programación del evento.
Foto: Gobernación del Tolima
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