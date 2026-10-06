En fotos: Matthieu Blazy reinventa el traje de tweed y los estampados de Chanel

Entre bandadas de pájaros, el diseñador Matthieu Blazy presentó su colección primavera-verano 2027 para Chanel. /EFE/EPA/Mohammed Badra
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El tutú de bailarina, sello de la casa, en versión azul celeste o blanco marfil, se lleva con un moderno corsé. /EFE/EPA/Mohammed Badra
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También aparecen otros clásicos, como la silueta del vestido años 20 por debajo de la rodilla. /EFE/EPA/Mohammed Badra
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El icónico conjunto de chaqueta y falda estrecha de la marca se declina en todas sus posibilidades, desde las formas más clásicas, hasta en versión minifalda y también en tejidos muy ligeros. /EFE/EPA/Mohammed Badra
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"Es una colección que relata las múltiples vidas de Gabrielle Chanel. Como si de un pájaro se tratara, alzó el vuelo y cada uno de sus pasos la llevó hacia la libertad", explica Blazy. /EFE/EPA/Mohammed Badra
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El diseñador se inspiró en los archivos de la marca, con el famoso traje de tweed como gran protagonista. EFE/EPA/Mohammed Badra
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Bajo un cielo de aves iluminadas en el inmenso Grand Palais, junto a los Campos Elíseos, el desfile parece un cuento de Chanel. /EFE/EPA/Mohammed Badra
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Al ritmo de música de violín, sonido de golondrinas y de la década de los 80, las modelos mostraron siluetas más bien rectas, con mezclas de colores y motivos. / Julien de Rosa / AFP
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En la primera fila del desfile, se sentaron el actor Pedro Pascal, la cantante Dua Lipa y la actriz Sandra Hüller. / EFE/EPA/Mohammed Badra
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