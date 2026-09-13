Desde caballos de mar hasta rescate de ballenas: ganadores de Ocean Photographer of the Year

Imagen ganadora. Un caballito de mar adulto fotografiado junto a sus crías recién nacidas en las aguas poco profundas y repletas de algas de Moorea, en la Polinesia Francesa. Aunque es poco probable que estén emparentados, su disposición da la impresión de una despedida, como si los diminutos caballitos de mar se reunieran alrededor de un padre después de que este los haya dejado marchar al mundo.
Foto: Julien Anton
Segundo lugar del premio principal. En las aguas del Pacífico de México, esta fotografía capta las secuelas de una caza exitosa de las orcas. Casi una hora después de que una manada separara a una cría de ballena jorobada de su madre, las orcas volvieron a salir a la superficie llevando a su presa entre ellas.
Foto: Rafael Fernandez Caballero
Fotógrafo artístico del año. Un tiburón nodriza de color leonado se desliza por las cálidas aguas de las Maldivas mientras los rayos del sol poniente se filtran a través de la superficie del océano. Debajo de él, las rémoras nadan junto a su huésped, lo que ilustra una relación de simbiosis muy común en la que los peces más pequeños obtienen transporte, protección y oportunidades para alimentarse.
Foto: MATTY SMITH
Tercer lugar del fotógrafo artístico del año. Una imponente ola rompe frente a la costa de Tahití; su cresta, moldeada por los vientos del mar, mientras la luz del sol convierte la espuma en un velo resplandeciente.
Foto: © Ben Thouard - Ben Thouard
Fotógrafo de aventura del año. Los delfines surcan las olas junto a los surfistas en la playa de Tamarama, en Sídney, en medio de un fuerte oleaje y vientos del mar.
Foto: GERGO RUGLI
Tercer lugar de la categoría Fotógrafo de aventura del año. Un buceador de cuevas sigue una cuerda guía amarilla a través de los sinuosos pasadizos de un cenote mexicano.
Foto: Romona Robbins Reynolds
Ganadora de la categoría Fotógrafo del Año en Conservación (Impacto). Un tiburón ballena está rodeado de buceadores y practicantes de snorkel en las Maldivas, lo que pone de manifiesto la enorme presión que el turismo de fauna silvestre masificado puede ejercer sobre los animales marinos.
Foto: James Ferrara.
Segundo lugar en la categoría Conservación (Impacto). Durante un "Grindadráp" en las Islas Feroe, un calderón yace en la orilla mientras los cazadores llevan a cabo las últimas fases de la caza. Los niños observan una tradición que se ha transmitido de generación en generación.
Foto: Karsten Michels
Ganador de la categoría. Fotógrafo del Año en la categoría Conservación (Esperanza). Se ha fotografiado un tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran) a 55 metros de profundidad en el paso de Tiputa, en el atolón de Rangiroa, durante un estudio de población. Esta imagen representa el momento en el que un tiburón anónimo se convierte en un individuo identificado.
Foto: Thomas Pavy
Primer puesto del premio Conexión Humana. Voluntarios, surfistas, socorristas y grupos ecologistas colaboran para volver a poner en el agua a las ballenas piloto de aleta corta varadas.
Foto: RUI DUARTE
Segundo lugar en el premio Conexión Humana. A Lamafa, el arponero jefe de la aldea indonesia de Lamalera, salta de su barco para alcanzar a una orca con un arpón lanzado a mano.
Foto: Sirachai Arunrugstichai - Sirachai Arunrugstichai
Ganador de la categoría Océano invisible. Un pez cinta asciende verticalmente por las oscuras aguas de Osezaki, en Japón. Su largo cuerpo plateado y sus delicadas aletas están adaptados a la vida en mar abierto. Esta imagen se captó durante una inmersión invernal en aguas oscuras.
Foto: Mitsuna Kawai
Segundo lugar de la categoría Océano invisible. Una gamba que lleva una puesta de huevos se refugia entre las ramas de un coral.
Foto: Andrea Michelutti
Primer lugar en la categoría Portafolio. En la playa de El Suspiro, el conservacionista Israel Oblea protege los huevos puestos por una tortuga golfina. La tortuga, agotada, ha comenzado a anidar demasiado cerca del agua sin cavar un nido lo suficientemente profundo como para proteger sus huevos.
Foto: Miguel Serrano Ruiz
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