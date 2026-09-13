Desde caballos de mar hasta rescate de ballenas: ganadores de Ocean Photographer of the Year

El concurso Ocean Photographer of the Year, que premia a las mejores imágenes de los ecosistemas marinos y nuestra relación con ellos, anunció sus ganadores para este 2026. El primer lugar del galardón, presentado por la revista Oceanographic y la empresa Blancpain, se lo llevó Julien Anton por su retrato de un caballito de mar macho y dos pequeñas crías junto a él. Esta es la galería de las fotografías ganadoras.