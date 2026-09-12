Santa Fe vs. Tolima: repase en fotos el triunfo cardenal en El Campín

1/9 Luis Palacios fue una pieza clave por la banda derecha para Santa Fe. Foto: Jorge Londoño 2/9 La celebración de varios de los jugadores tras el único tanto del partido hecho por Nahuel Bustos. Foto: Jorge Londoño 3/9 Nahuel Bustos llegó a su tercera anotación en el semestre con Santa Fe. Foto: Jorge Londoño 4/9 Hugo Rodallega arrancó en el banco de suplentes e ingresó al campo en el segundo tiempo. Foto: Jorge Londoño 5/9 Alexis Zapata tuvo minutos importantes tras la decisión de Pablo Repetto de poner una nómina mixta pensando en Sudamericana. Foto: Jorge Londoño 6/9 Daniel Torres jugó solo los 45 minutos iniciales y salió el primer tiempo para evitar cualquier inconveniente para el próximo martes. Foto: Jorge Londoño 7/9 Nahuel Bustos volvió a encontrarse con el gol y fue incisivo en el ataque desacomodando los defensas de Tolima. Foto: Jorge Londoño 8/9 Emerson Rivaldo ingresó temprano en el partido ante la lesión de Mateo Puerta. Foto: Jorge Londoño 9/9 El próximo partido de Santa Fe será contra Vasco da Gama en Rio de Janeiro por Copa Sudamericana. Foto: Jorge Londoño

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