Santa Fe vs. Tolima: repase en fotos el triunfo cardenal en El Campín

Luis Palacios fue una pieza clave por la banda derecha para Santa Fe.
Foto: Jorge Londoño
La celebración de varios de los jugadores tras el único tanto del partido hecho por Nahuel Bustos.
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Nahuel Bustos llegó a su tercera anotación en el semestre con Santa Fe.
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Hugo Rodallega arrancó en el banco de suplentes e ingresó al campo en el segundo tiempo.
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Alexis Zapata tuvo minutos importantes tras la decisión de Pablo Repetto de poner una nómina mixta pensando en Sudamericana.
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Daniel Torres jugó solo los 45 minutos iniciales y salió el primer tiempo para evitar cualquier inconveniente para el próximo martes.
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Nahuel Bustos volvió a encontrarse con el gol y fue incisivo en el ataque desacomodando los defensas de Tolima.
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Emerson Rivaldo ingresó temprano en el partido ante la lesión de Mateo Puerta.
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El próximo partido de Santa Fe será contra Vasco da Gama en Rio de Janeiro por Copa Sudamericana.
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