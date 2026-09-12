 

Publicidad

Santa Fe vs. Tolima: repase en fotos el triunfo cardenal en El Campín

Santa Fe se impuso 1-0 ante Deportes Tolima en El Campín por la décima fecha de la Liga BetPlay. El conjunto cardenal fue superior durante buena parte del encuentro y encontró el gol de la victoria en el segundo tiempo, gracias a Nahuel Bustos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
11 de septiembre de 2026 – 11:09 p. m.
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Luis Palacios fue una pieza clave por la banda derecha para Santa Fe.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
La celebración de varios de los jugadores tras el único tanto del partido hecho por Nahuel Bustos.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Nahuel Bustos llegó a su tercera anotación en el semestre con Santa Fe.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Hugo Rodallega arrancó en el banco de suplentes e ingresó al campo en el segundo tiempo.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Alexis Zapata tuvo minutos importantes tras la decisión de Pablo Repetto de poner una nómina mixta pensando en Sudamericana.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Daniel Torres jugó solo los 45 minutos iniciales y salió el primer tiempo para evitar cualquier inconveniente para el próximo martes.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Nahuel Bustos volvió a encontrarse con el gol y fue incisivo en el ataque desacomodando los defensas de Tolima.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Emerson Rivaldo ingresó temprano en el partido ante la lesión de Mateo Puerta.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
El próximo partido de Santa Fe será contra Vasco da Gama en Rio de Janeiro por Copa Sudamericana.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Luis Palacios fue una pieza clave por la banda derecha para Santa Fe.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
La celebración de varios de los jugadores tras el único tanto del partido hecho por Nahuel Bustos.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Nahuel Bustos llegó a su tercera anotación en el semestre con Santa Fe.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Hugo Rodallega arrancó en el banco de suplentes e ingresó al campo en el segundo tiempo.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Alexis Zapata tuvo minutos importantes tras la decisión de Pablo Repetto de poner una nómina mixta pensando en Sudamericana.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Daniel Torres jugó solo los 45 minutos iniciales y salió el primer tiempo para evitar cualquier inconveniente para el próximo martes.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Nahuel Bustos volvió a encontrarse con el gol y fue incisivo en el ataque desacomodando los defensas de Tolima.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
Emerson Rivaldo ingresó temprano en el partido ante la lesión de Mateo Puerta.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe derrotó a Tolima y tomó impulso antes de viajar a Brasil por la Sudamericana
El próximo partido de Santa Fe será contra Vasco da Gama en Rio de Janeiro por Copa Sudamericana.
Foto: Jorge Londoño
Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Temas recomendados:

Fotos Santa Fe

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Liga Betplay

Santa Fe
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Otras galerías

Santa Fe vs. Tolima: repase en fotos el triunfo cardenal en El Campín
Santa Fe

Santa Fe vs. Tolima: repase en fotos el triunfo cardenal en El Campín

11:09 p. m.

La primera Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles
Moda e Industria

La primera Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles

11-09-2026

En imágenes: reviva el empate entre Millonarios y Cali en El Campín por Liga BetPlay
Millonarios

En imágenes: reviva el empate entre Millonarios y Cali en El Campín por Liga BetPlay

10-09-2026

En fotos: Tommy Hilfiger desfiló con el perro de Taylor y Travis en la NYFW
Moda e Industria

En fotos: Tommy Hilfiger desfiló con el perro de Taylor y Travis en la NYFW

10-09-2026

Ganadores del Premio de Fotografía de Manglares: así es la vida en estos ecosistemas
Blog El Río

Ganadores del Premio de Fotografía de Manglares: así es la vida en estos ecosistemas

09-09-2026

En fotos: TCL lleva su visión de una vida inspirada por la IA a IFA 2026
Le cuenta

En fotos: TCL lleva su visión de una vida inspirada por la IA a IFA 2026

07-09-2026

Irina Shayk, Georgina Rodríguez y más famosos en el Festival de Cine de Venecia
Moda e Industria

Irina Shayk, Georgina Rodríguez y más famosos en el Festival de Cine de Venecia

07-09-2026

Las mejores imágenes de los Premios de Fotografía de Aves de Audubon 2026
BIBO

Las mejores imágenes de los Premios de Fotografía de Aves de Audubon 2026

03-09-2026

Infórmate rápido

Inscríbete

Conoce nuestra oferta de Newsletter e infórmate de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.