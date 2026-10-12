¿Qué se va a usar en primavera-verano de 2027? Cinco tendencias de moda que dejó en París

4. Estampados: es una tendencia que seguirá estando muy de moda en 2027, no solo en vestidos, sino también en prendas como camisas y camisetas. Las flores y otros motivos de la naturaleza continúan como valores seguros. Léonard Paris, el rey del estampado sobre seda, se inspira en el universo carioca, con morados y crudos como referentes. Lacoste, con una moda cada vez más urbana, incluye los estampados con grandes textos; así como motivos en camisetas e impermeables. Es igualmente muy normal que haya firmas que se asocien con artistas, caso de Junko Shimada, creando paisajes en esta ocasión inspirados también en la naturaleza. / EFE /EPA /Mohammed Badra

Foto: EFE - MOHAMMED BADRA