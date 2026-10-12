 

Publicidad

¿Qué se va a usar en primavera-verano de 2027? Cinco tendencias de moda que dejó en París

Chaquetas rectas y cruzadas, vestidos lisos y estampados, motivos naturales y una combinación de colores neutros y vivos, junto a sandalias con tacón, destacan entre las tendencias para la primavera-verano de 2027.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Abraham de Amézaga – EFE
El diseñador se inspiró en los archivos de la marca, con el famoso traje de tweed como gran protagonista. EFE/EPA/Mohammed Badra
1. Chaquetas: Una prenda esencial de la primavera-verano del próximo año volverá a ser la chaqueta, en sus versiones recta y cruzada. Las de la uruguaya Gabriela Hearst son de impecable sastrería, mientras Chanel apuesta por sus clásicos 'tailleurs', acompañados de falda, aunque en una versión más minimalista. En Loewe se rescata la chaqueta que crearan en la década de los 60 del pasado siglo, en un material llamado Ante Oro, de color arena; reactualizándola. / EFE /EPA /Mohammed Badra
Foto: EFE - MOHAMMED BADRA
PARIS (France), 03/10/2026.- A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by English fashion designer Vivienne Westwood during Paris Fashion Week, in Paris, France, 03 October 2026. The presentation of Paris Fashion Week Spring/Summer 2027 collections runs from 28 September to 06 October 2026. (Moda, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
2. Vestidos: Verano rima con vestido y la oferta continúa siendo muy generosa, desde los largos, para los momentos de fiesta, que diseñan con éxito Elie Saab y Zimmermann, a modelos más cortos, en el caso de Hermès. También habrá espacio para la extravagancia, con vibrantes colores, como se vio en el desfile de Vivienne Westwood. / EFE /EPA /Mohammed Badra
Foto: EFE - MOHAMMED BADRA
PARIS (France), 04/10/2026.- Models present creations from the Spring/Summer 2027 collection of Lacoste during Paris Fashion Week, in Paris, France, 04 October 2026. The presentation of Spring/Summer 2027 collections runs from 28 September to 06 October 2026. (Moda, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
4. Estampados: es una tendencia que seguirá estando muy de moda en 2027, no solo en vestidos, sino también en prendas como camisas y camisetas. Las flores y otros motivos de la naturaleza continúan como valores seguros. Léonard Paris, el rey del estampado sobre seda, se inspira en el universo carioca, con morados y crudos como referentes. Lacoste, con una moda cada vez más urbana, incluye los estampados con grandes textos; así como motivos en camisetas e impermeables. Es igualmente muy normal que haya firmas que se asocien con artistas, caso de Junko Shimada, creando paisajes en esta ocasión inspirados también en la naturaleza. / EFE /EPA /Mohammed Badra
Foto: EFE - MOHAMMED BADRA
PARIS (France), 06/10/2026.- Models present creations from the Spring/Summer 2027 collection from Pierre Cardin fashion house during Paris Fashion Week, in Paris, France, 06 October 2026. The presentation of Spring/Summer 2027 collections runs from 28 September to 06 October 2026. (Moda, Francia) EFE/EPA/GAUTHIER BEDRIGNANS
4. Colores: si bien tanto en primavera como en verano los colores vivos se despliegan con total naturalidad, en las colecciones de París no todos los diseñadores y marcas apostaron por ellos. Pierre Cardin se inclinó por refrescantes mezclas, entre las que no faltaron su azul y rosa; mientras que en otros nombres ha habido espacio para grises metalizados, así como oros. Blanco y negro, junto o por separado, no han faltado a la cita. Como ejemplo, la colección de la casa belga Ann Demeulemeester. / EFE /EPA /Gauthier Bedrignans
Foto: EFE - GAUTHIER BEDRIGNANS
PARIS (France), 02/10/2026.- A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by Loewe fashion house during Paris Fashion Week in Paris, France, 02 October 2026. The Spring/Summer 2027 edition of Paris Fashion Week runs from 28 September to 06 October 2026. (Moda, Francia) EFE/EPA/FIRAS AL TOUKHI
5. Complementos: bolsos y zapatos, estos desde la sandalia al botín, con tacón; vuelven a ser las estrellas, aunque también hay espacio para joyas de aire barroco, un tanto recargadas, como se vio en el desfile de Schiaparelli. Tres firmas internacionales que comienzan por L, Loewe, Louis Vuitton y Longchamp, han desplegado un buen surtido de bolsos. / EFE /EPA /Firas Al Toukhi
Foto: EFE - FIRAS AL TOUKHI
El diseñador se inspiró en los archivos de la marca, con el famoso traje de tweed como gran protagonista. EFE/EPA/Mohammed Badra
1. Chaquetas: Una prenda esencial de la primavera-verano del próximo año volverá a ser la chaqueta, en sus versiones recta y cruzada. Las de la uruguaya Gabriela Hearst son de impecable sastrería, mientras Chanel apuesta por sus clásicos 'tailleurs', acompañados de falda, aunque en una versión más minimalista. En Loewe se rescata la chaqueta que crearan en la década de los 60 del pasado siglo, en un material llamado Ante Oro, de color arena; reactualizándola. / EFE /EPA /Mohammed Badra
Foto: EFE - MOHAMMED BADRA
PARIS (France), 03/10/2026.- A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by English fashion designer Vivienne Westwood during Paris Fashion Week, in Paris, France, 03 October 2026. The presentation of Paris Fashion Week Spring/Summer 2027 collections runs from 28 September to 06 October 2026. (Moda, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
2. Vestidos: Verano rima con vestido y la oferta continúa siendo muy generosa, desde los largos, para los momentos de fiesta, que diseñan con éxito Elie Saab y Zimmermann, a modelos más cortos, en el caso de Hermès. También habrá espacio para la extravagancia, con vibrantes colores, como se vio en el desfile de Vivienne Westwood. / EFE /EPA /Mohammed Badra
Foto: EFE - MOHAMMED BADRA
PARIS (France), 04/10/2026.- Models present creations from the Spring/Summer 2027 collection of Lacoste during Paris Fashion Week, in Paris, France, 04 October 2026. The presentation of Spring/Summer 2027 collections runs from 28 September to 06 October 2026. (Moda, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
4. Estampados: es una tendencia que seguirá estando muy de moda en 2027, no solo en vestidos, sino también en prendas como camisas y camisetas. Las flores y otros motivos de la naturaleza continúan como valores seguros. Léonard Paris, el rey del estampado sobre seda, se inspira en el universo carioca, con morados y crudos como referentes. Lacoste, con una moda cada vez más urbana, incluye los estampados con grandes textos; así como motivos en camisetas e impermeables. Es igualmente muy normal que haya firmas que se asocien con artistas, caso de Junko Shimada, creando paisajes en esta ocasión inspirados también en la naturaleza. / EFE /EPA /Mohammed Badra
Foto: EFE - MOHAMMED BADRA
PARIS (France), 06/10/2026.- Models present creations from the Spring/Summer 2027 collection from Pierre Cardin fashion house during Paris Fashion Week, in Paris, France, 06 October 2026. The presentation of Spring/Summer 2027 collections runs from 28 September to 06 October 2026. (Moda, Francia) EFE/EPA/GAUTHIER BEDRIGNANS
4. Colores: si bien tanto en primavera como en verano los colores vivos se despliegan con total naturalidad, en las colecciones de París no todos los diseñadores y marcas apostaron por ellos. Pierre Cardin se inclinó por refrescantes mezclas, entre las que no faltaron su azul y rosa; mientras que en otros nombres ha habido espacio para grises metalizados, así como oros. Blanco y negro, junto o por separado, no han faltado a la cita. Como ejemplo, la colección de la casa belga Ann Demeulemeester. / EFE /EPA /Gauthier Bedrignans
Foto: EFE - GAUTHIER BEDRIGNANS
PARIS (France), 02/10/2026.- A model presents a creation from the Spring/Summer 2027 collection by Loewe fashion house during Paris Fashion Week in Paris, France, 02 October 2026. The Spring/Summer 2027 edition of Paris Fashion Week runs from 28 September to 06 October 2026. (Moda, Francia) EFE/EPA/FIRAS AL TOUKHI
5. Complementos: bolsos y zapatos, estos desde la sandalia al botín, con tacón; vuelven a ser las estrellas, aunque también hay espacio para joyas de aire barroco, un tanto recargadas, como se vio en el desfile de Schiaparelli. Tres firmas internacionales que comienzan por L, Loewe, Louis Vuitton y Longchamp, han desplegado un buen surtido de bolsos. / EFE /EPA /Firas Al Toukhi
Foto: EFE - FIRAS AL TOUKHI

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Temas recomendados:

Estilo de Vida

ModaEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad

Otras galerías

¿Qué se va a usar en primavera-verano de 2027? Cinco tendencias de moda que dejó en París
Moda e Industria

¿Qué se va a usar en primavera-verano de 2027? Cinco tendencias de moda que dejó en París

De Zendaya a Ana de Armas: los "looks" de las invitadas al desfile de Louis Vuitton
Moda e Industria

De Zendaya a Ana de Armas: los "looks" de las invitadas al desfile de Louis Vuitton

En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura
Perros

En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura

En fotos: Matthieu Blazy reinventa el traje de tweed y los estampados de Chanel
Moda e Industria

En fotos: Matthieu Blazy reinventa el traje de tweed y los estampados de Chanel

“Yo soy Jane Doe”: así intentan proteger la identidad de la denunciante del caso Cornell
Las Igualadas

“Yo soy Jane Doe”: así intentan proteger la identidad de la denunciante del caso Cornell

Estas son las finalistas del premio de fotografía ‘Comedia de la vida silvestre’ de Nikon
Ambiente

Estas son las finalistas del premio de fotografía ‘Comedia de la vida silvestre’ de Nikon

Un sacerdote trans hace historia al frente de una catedral episcopal en EE. UU.
La Disidencia

Un sacerdote trans hace historia al frente de una catedral episcopal en EE. UU.

En fotos: así se vivió el plantón por el aborto legal y seguro en Bogotá
Las Igualadas

En fotos: así se vivió el plantón por el aborto legal y seguro en Bogotá

Infórmate rápido
Lo que es tendencia

Inscríbete

Conoce nuestra oferta de Newsletter e infórmate de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.