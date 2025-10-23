Denuncian que mujeres embarazadas sufren maltratos y negligencia en centros de ICE

Un oficial de detención del Centro de Procesamiento de Servicios Krome cierra la puerta principal del centro durante la ‘Vigilia por los Silenciados’ en Miami, Florida, EE. UU., el 24 de mayo de 2025. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Mujeres embarazadas que se encuentran detenidas en centros de migración en Estados Unidos han reportado problemas con su salud, al padecer abortos espontáneos, encadenamientos y sangrados que, según un grupo de destacadas organizaciones de derechos civiles, se deben a la negligencia médica de estos centros.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que ICE ejerce negligencia médica contra mujeres embarazadas detenidas.

Las denuncias incluyen encadenamientos, aislamiento, atención prenatal tardía, negación de medicamentos y alimentación insuficiente.

Mujeres como Alicia, Lucía y Marie relataron sangrados, complicaciones médicas y falta de consentimiento en tratamientos.

Las protestas buscan que ICE identifique y libere a las detenidas, garantice atención médica digna y cierre centros con violaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó la carta de “infundada” y defendió la supervisión de las mujeres embarazadas bajo custodia.

Una carta emitida el miércoles 22 de octubre, por varias organizaciones defensoras de derechos humanos en EE. UU., fue enviada a los comités de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Senado para demostrar la realidad injusta en la que viven las mujeres embarazadas que se encentran detenidas, según The Guardian.

Las organizaciones que mandaron la carta son Sanctuary Now Abolition Project, Sanctuary of the South, Robert F. Kennedy Human Rights, el Proyecto Nacional de Inmigración y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) junto con su capítulo de Louisiana.

“ICE ha emitido órdenes de detención, arrestado y puesto bajo custodia a personas embarazadas, incluso después de haber informado a los oficiales de su embarazo, en violación de la guía de la agencia”, decía la carta, citada por The Guardian.

Señaló en particular que ICE había “detenido varios casos de personas embarazadas derivadas de disputas domésticas. Esta práctica pone en peligro a los sobrevivientes de violencia doméstica, particularmente a las personas embarazadas, que son más vulnerables al abuso y la violencia”.

El Comité Internacional de Derechos Humanos también ha expresado preocupación sobre la violación de derechos fundamentales y normas internacionales, señalando que estas prácticas ponen en riesgo la vida de las mujeres embarazadas y de sus bebés.

👉 ¿Qué denuncian las mujeres?

Las mujeres que conversaron con estas organizaciones denuncian no solo negligencia médica por parte de ICE, sino también malos tratos que derivaron en problemas graves de salud.

A continuación, algunos ejemplos que ilustran estas experiencias:

Encadenamientos: algunas mujeres embarazadas aseguran que fueron esposadas e inmovilizadas durante el transporte.

Detención en régimen de aislamiento: recluidas en celdas separadas y aisladas, sin contacto con otras personas por periodos prolongados.

Atención prenatal tardía o deficiente: según reportes, la atención médica prenatal fue retrasada o insuficiente para las necesidades de las mujeres.

Negación de medicamentos: se les negó el acceso a vitaminas prenatales esenciales para el desarrollo saludable del embarazo.

Alimentación inadecuada: las mujeres describen la comida como insuficiente y de mala calidad, sin dietas especiales para embarazadas.

Falta de interpretación y traducción: mujeres que no hablan inglés no recibieron traductor durante sus citas médicas, dificultando la comunicación y el cuidado adecuado.

Atención médica sin consentimiento informado : algunos tratamientos médicos se administraron sin la debida explicación o consentimiento.

Negligencia médica: muchas mujeres sufrieron complicaciones graves, incluyendo infecciones peligrosas tras abortos espontáneos, con atención tardía o insuficiente.

🎤 Testimonios de mujeres

En abril, una mujer identificada como “Alicia” fue detenida por ICE en Basile y separada de sus dos hijos, momento en el que descubrió que estaba embarazada, según The Guardian.

Durante su detención, recibió porciones mínimas de alimentos de baja calidad, lo que le provocó hambre y desnutrición. Posteriormente, comenzó a sufrir dolor abdominal intenso, flujo vaginal, calambres y sangrado.

Aunque ICE anunció que sería deportada a su país de origen, Alicia estuvo bajo su custodia dos meses más, período en el que padeció una angustia médica más severa, que incluyó sangrado, hinchazón, dolor uterino intenso y fiebre. Finalmente, fue deportada en julio.

Otra mujer, llamada Lucía fue detenida por ICE en Georgia poco después de presentarse a una cita programada para su registro migratorio.

Al empezar a mostrar síntomas típicos del embarazo, como vómitos y dolor abdominal, solicitó en repetidas ocasiones atención médica, pero no fue atendida hasta varias semanas después, cuando los médicos confirmaron que tenía aproximadamente dos meses de embarazo, según la carta presentada.

Marie relató que fue mantenida en confinamiento solitario por al menos tres días después de que los funcionarios dudaran de la veracidad de su embarazo, según The Guardian.

Además, afirmó que le negaron las vitaminas prenatales y que una enfermera le dijo que no moriría por no tomarlas, además de que no estarían disponibles durante una semana.

En otra ocasión, Marie indicó que le administraron una inyección sin su consentimiento y que no contó con servicios de interpretación para entender qué medicamento le estaban aplicando

🔍 ¿Qué piden las organizaciones?

En la carta, las organizaciones le insisten a ICE que identifique de manera inmediata a todas las mujeres embarazadas que se encuentran detenidas para que sean liberadas, piden que se realice un procedimiento claro y eficiente para que estas puedan solicitar su libertad y que se garantice la prestación de los servicios médicos con dignidad y eficiencia.

También solicitan cerrar los centros de detención con violaciones documentadas y sostenidas de los estándares de detención, según The Guardian.

Por su parte, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, contestó a la carta asegurando que era “infundada” y desestimó las declaraciones que allí se evidencian.

“Otro día, otro repugnante intento de difamar a ICE mientras nuestras fuerzas del orden apuntan a lo peor de los peores extranjeros ilegales criminales", aseguró McLaughlin para The Guardian.

“Estos son los hechos: una mujer embarazada y detenida por ICE es extremadamente rara. Las mujeres embarazadas representan actualmente el 0,133% de todos los extranjeros ilegales bajo custodia. Las mujeres embarazadas detenidas también están sujetas a una supervisión elevada “, añadió.

