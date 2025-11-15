Uribe y precandidatos responden a De la Espriella por encuesta para 2026: “La propuesta es generosa”

El abogado Abelardo de la Espriella lanzó oficialmente su campaña en un evento en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los ruidos que han generado las peleas internas entre partidos y alianzas de la derecha y la centroderecha ya han tenido una primera respuesta con miras a la unidad de cara a 2026. La posibilidad de no medirse en una consulta interpartidista del próximo 8 marzo se puso sobre la mesa y desde varios sectores han dicho que ven con buenos ojos esa propuesta.

Esta vino del abogado Abelardo de la Espriella, quien ha tenido un marcado tono de confrontación con el gobierno de Gustavo Petro y fue visto, inicialmente, con recelo desde la orilla ideológica con la que se identifica. Ahora, figuras como el expresidente Álvaro Uribe y el senador Efraín Cepeda dieron un guiño a la idea que presentó el precandidato en una entrevista con Semana.

“La fórmula es muy sencilla: les propongo a todos los que estén del lado de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad, que hagamos una encuesta en la que entre todo el que quiera, siempre y cuando no sea alguien que pertenezca al círculo de Petro, que haya trabajado en el gobierno de Petro o que le haya apoyado decididamente para que llegara a la Presidencia. (...) Es sencillo: es una encuesta antes del 10 de diciembre para que se pueda conocer el resultado ese día”, aseguró el abogado en diálogo con la revista.

Además de eso, señaló que una encuesta “le [evita] ese gasto multimillonario al Estado colombiano” y que “gente que no tiene posibilidades de llegar a la Presidencia, porque no tiene los números, vaya al Congreso de la República”. Ese mecanismo lo realizarían, según él, tres firmas colombianas y tendrían que ser “auditables y verificables para que haya garantías para todo el mundo”. Eso sí, tendría que haber un compromiso de adherirse a la campaña del ganador.

Una respuesta llegó desde la dirigencia del Centro Democrático, donde el expresidente Álvaro Uribe afirmó que es una propuesta “generosa y muestra una preocupación de país”. Apuntó que cree que "debe haber un diálogo insistente con todos aquellos que están comprometidos con la democracia y la libertad para derrotar la opción comunista de corte stalinista”.

Dos de los precandidatos de ese mismo partido siguieron esa línea. La senadora María Fernanda Cabal dijo que De la Espriella tenía razón en que “Colombia necesita ya definiciones” y afirmó que se adheriría a la propuesta. Miguel Uribe Londoño aseguró que deben “insistir en un diálogo amplio” para encontrar un candidato.

“El partido Centro Democrático debe escoger su candidato propio pronto, para luego construir un acuerdo para que todos, sin exclusiones, vayamos a la consulta de marzo y podamos ganar en la primera vuelta”, afirmó la senadora Paloma Valencia.

El partido @CeDemocratico debe escoger su candidato propio pronto, para luego construir un acuerdo para que todos, sin exclusiones, vayamos a la consulta de marzo y podamos ganar en la primera vuelta. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 15, 2025

El senador Efraín Cepeda respondió que era “fundamental reconocer y fortalecer a quienes llaman a la unión con respeto a los procesos internos de cada partido”. Y apoyó el llamado “para explorar caminos y fechas que nos permitan construir un gran candidato de unidad nacional”, agregó.

El también senador Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) dijo que la propuesta era “bienvenida”. Pero, según dijo, desde su colectividad están “convencidos de que la unidad debe construirse con la participación de la gente”, por lo que “la mejor forma de garantizar esa participación es la consulta popular de marzo”.

“Los colombianos no quieren ser simples espectadores de la unidad, sino protagonistas de ella. Quieren participar directamente en la elección del candidato llamado a ganar las elecciones presidenciales”, dijo.

A propósito de las declaraciones del precandidato presidencial @ABDELAESPRIELLA en la @RevistaSemana, en el Partido Liberal consideramos que todas las propuestas orientadas a unir a los demócratas que queremos defender a Colombia de quienes la han querido llevar al abismo son… — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) November 15, 2025

Y hubo quienes se apartaron de la sugerencia más contundentemente. En Cambio Radical, el senador Carlos Abraham Jiménez reiteró que la consulta es “democrática” y “dará más legitimidad a ese candidato”. Añadió que “no se gasta un peso de más porque ese día se elige Congreso”.

“Ya se asustó el primer candidato con solo la posibilidad de que Germán Vargas Lleras aspire a la Presidencia, ya están buscando salidas anti democráticas para evitar enfrentarlo en la consulta”, apuntó en otra publicación.

Lo cierto es que se trata de los primeros pasos que está dando ese sector político después de las dos sacudidas que recibieron esta semana. No solo por el aplazamiento de la fecha de decisión del Centro Democrático, también los roces internos tanto el Partido Conservador como en la Fuerza de las Regiones.

