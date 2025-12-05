Logo El Espectador
“La seguridad regional no se construye con ataques unilaterales”: Gobierno Petro a EE. UU.

La canciller Rosa Villavicencio rechazó cualquier tipo de insinuación del uso de la fuerza militar de Estados Unidos en Colombia. Y agregó que “ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso”.

Redacción Política
05 de diciembre de 2025 - 07:28 p. m.
La canciller Rosa Villavicencio (centro) acompañó al presidente Gustavo Petro (der.) en la cumbre entre la Celac y la Unión Europea.
Foto: Cancillería
El nuevo ataque a una lancha en el Pacífico, cerca de las costas colombianas, y el anuncio sobre un despliegue militar que alista Estados Unidos en su política exterior ya generó respuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro. La canciller Rosa Villavicencio rechazó cualquier tipo de insinuación del uso de la fuerza militar extranjera sin consentimiento en Colombia y en cualquier lugar del mundo.

Eso sí, fue clara en que el país mantiene su disposición a trabajar “con todos los Estados, incluido Estados Unidos, en una cooperación antidrogas seria, eficaz”. Y apuntó que “la seguridad regional no se construye con ataques unilaterales ni con interpretaciones expansivas del uso de la fuerza”.

“Ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento expreso. Tal acción violaría de forma directa la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales que sostienen la paz y la estabilidad internacionales”, aseguró la ministra de Exteriores.

En esa línea, señaló que los ataques contra supuestas narcolanchas en las aguas cercanas “erosionan el orden jurídico internacional y abren un precedente sumamente peligroso en una región que se reconoce como zona de paz”. Enfatizó en que este tipo de disputas deben resolverse por los medios pacíficos.

La canciller también subrayó que Colombia ha enfrentado el narcotráfico con un enfoque integral y “ha cumplido con sus responsabilidades” en materia internacional. Por eso, continúa, “nada de ello puede ser utilizado para justificar amenazas, injerencias o acciones que contravienen el derecho internacional”.

“El territorio colombiano no será jamás escenario de acciones armadas sin consentimiento del Estado colombiano. Nuestra nación defenderá siempre su soberanía, su dignidad y el marco multilateral que garantiza la paz entre los países”, apuntó.

Como lo ha hecho en el pasado, el gobierno volvió a hacer un llamado a los Estados latinoamericanos y del Caribe para “actuar con unidad y firmeza” en defensa de la región.

Por Redacción Política

angela gómez Suárez(622)Hace 30 minutos
En la mente delirante de Trump I ,Emperador de América y Rey del Planeta Tierra,los "presidentes"de los países al. Sur del río Grande,son sus virreyes,así fueran elegidos imprudentemente por sus súbditos,como Petro,Lula,Boric y que a criterio de sus fieles y sabios vasallos Álvaro Uribe y Bolsonaro,opinión que les comparte deben ser destituidos.
