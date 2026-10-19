NUDO: así es el festival de oficios manuales que llega a Bogotá

Para el próximo 24 y 25 de octubre está previsto que Bogotá sea el escenario de la primera edición de NUDO Festival, Foto: Archivo Particular

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Para el próximo 24 y 25 de octubre está previsto que Bogotá sea el escenario de la primera edición de NUDO Festival, un encuentro que reúne diseño, oficios, creatividad y comunidad en Casa Fuego. Organizado por StayCrafty y Wara Diseño, el festival nace con la idea de conectar a creadoras, marcas y personas en torno al hacer y a las distintas formas de crear con las manos.

En una época en la que buena parte de las relaciones y las experiencias cotidianas transcurren a través de pantallas, los espacios dedicados a los oficios manuales ofrecen una oportunidad para encontrarse de otra manera: conversar mientras se aprende, descubrir habilidades y compartir tiempo alrededor de una actividad creativa. Más que el resultado final, lo valioso, según quienes organizan estas jornadas, está también en el proceso y en los vínculos que pueden surgir mientras se crea algo con las propias manos.

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Bajo el concepto “Nos une el diseño y los oficios”, NUDO propone una experiencia que va más allá de una feria. Durante dos jornadas, el público podrá recorrer una selección de 28 marcas de diseño, arte y oficios, conocer sus proyectos y participar de una programación que combina talleres, encuentros y actividades para compartir y aprender.

Uno de los atractivos de este tipo de festivales es su capacidad para reunir a personas de diferentes edades, experiencias e intereses. Los oficios manuales pueden ser un punto de encuentro entre generaciones: mientras algunas personas se acercan a técnicas que recuerdan de sus familias, otras descubren por primera vez las posibilidades del tejido, la costura, la cerámica o el bordado. Así, prácticas que han pasado de una generación a otra encuentran nuevas formas de expresión y nuevos públicos.

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Uno de los ejes principales del festival será su programación de talleres, con ocho experiencias desarrolladas durante el fin de semana. Entre ellas se encuentran propuestas de telar de mesa, flores de papel, metal y bordado, marmolado y patchwork, cerámica y crochet tunecino, entre otras técnicas. Cada taller contempla materiales y acompañamiento para que los participantes puedan aprender un nuevo oficio y llevarse un proyecto terminado.

La programación también incluirá una Sewing Party, un espacio pensado para reunirse en torno a la costura; una Zona Craft, con charlas y clases gratuitas de iniciación en bordado y mostacillas, con inscripción previa; y, como actividad de cierre, un Bingo con premios de marcas colaboradoras. La invitación es a participar, aprender, conocer nuevos proyectos y, sobre todo, compartir alrededor del hacer manual.

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Pero la propuesta de NUDO también tiene un componente social. Sus organizadoras aseguran que se trata de crear en compañía, lo que permite intercambiar conocimientos, conocer personas con intereses similares y construir relaciones que pueden continuar más allá de un taller o de un fin de semana. En ese sentido, estos encuentros contribuyen a formar comunidades alrededor de la creatividad, en las que el conocimiento circula, las personas se inspiran mutuamente y los oficios encuentran nuevas oportunidades para mantenerse vivos.

Además, al reunir marcas, talleristas y público en un mismo espacio, el festival busca acercar el trabajo de quienes se dedican al diseño y a los oficios a personas que quizás no habían tenido contacto con estas prácticas. Es también una oportunidad para reconocer el tiempo, la dedicación y los conocimientos que hay detrás de los objetos hechos a mano, y para descubrir el valor de los proyectos creativos independientes.

Bogotá será el escenario de la primera edición de NUDO Festival, el cual está programado para el próximo fin de semana. Foto: Archivo Particular

NUDO surge del encuentro entre StayCrafty, plataforma colombiana dedicada a promover la creatividad desde las técnicas textiles, y Wara Diseño, proyecto chileno liderado por la diseñadora Isidora Nicoletti, quien desde hace años desarrolla contenidos, talleres y proyectos en torno a distintas técnicas manuales. Ambas iniciativas comparten el interés por generar espacios donde los oficios puedan encontrarse con nuevas audiencias y donde aprender también sea una forma de conectar con otros.

“NUDO nace de las ganas de encontrarnos. De juntar en un mismo lugar a marcas, talleristas y personas que disfrutan crear, aprender y descubrir nuevos oficios. Queremos que sea un festival donde pasen muchas cosas, pero que sobre todo se sienta cercano, entretenido y hecho en comunidad”, señalan Mafe Forero, fundadora de StayCrafty, e Isidora Nicoletti, fundadora de Wara.

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La primera edición de NUDO Festival se realizará los días 24 y 25 de octubre de 2026 en Casa Fuego, Teusaquillo – Bogotá, con una invitación a descubrir que la creatividad no tiene una edad específica y que aprender un oficio también puede ser una forma de encontrarse, compartir y construir comunidad.

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¿Cómo asistir al evento?

Lugar: Casa Fuego, Bogotá

Fechas: 24 y 25 de octubre de 2026

Instagram: @nudo.festival

Página web: nudofest.com

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