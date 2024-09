Escorpión: Muchos cuestionan su obsesión por el trabajo, no puede hacer nada más, no tiene tiempo. Se sorprenden al ver cómo su entrega total le produce alegría. Usted pertenece a la minoría que recibe con agrado la llegada del lunes, el primer día de la semana; no se queda en la cama, entre la pereza y el desespero, con cualquier excusa para no levantarse. Le apasiona lo que hace y en esto radica la diferencia.

Foto: Archivo Particular