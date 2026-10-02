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“Yo soy Jane Doe”: así intentan proteger la identidad de la denunciante del caso Cornell

El trend “Yo soy Jane Doe” es el mensaje que cientos de personas están compartiendo para proteger la identidad de una joven que denunció una agresión sexual grupal en Cornell. La reacción pretende evitar que acudir a la justicia implique quedar expuesta a represalias, acoso o escrutinio público. Pero ¿por qué es importante proteger la identidad de quienes denuncian?

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¿Quién es Jane Doe y por qué se debe proteger la identidad de las denunciantes?
¿Quién es Jane Doe y por qué se debe proteger la identidad de las denunciantes?
Foto: Las Igualadas
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