Un sacerdote trans hace historia al frente de una catedral episcopal en EE. UU.

Micah Cronin, un sacerdote episcopal de 30 años, asumió en agosto de 2026 como deán de la Catedral de Todos los Santos, en Milwaukee, Wisconsin. Su nombramiento es considerado un precedente dentro de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, pues se cree que es la primera persona trans en dirigir una de sus catedrales. Cronin fue ordenado sacerdote en 2022 y ha trabajado en espacios religiosos de acompañamiento e inclusión de personas LGBTIQ+.