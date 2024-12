Leo: Usted no es como el rey Midas; no aspira a que todo lo que toque se convierta en oro, lo material no es lo único que lo mueve… Sin embargo, en su trabajo necesita abordar el farragoso tema del dinero. Su malestar aumenta, está inconforme, no recibe una retribución justa por lo que hace. Se atreverá a decir esto claramente antes de terminar el año. No morirá en el intento.

Foto: Archivo Particular