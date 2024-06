Acuario: Algunos piensan que desistió de sus proyectos en un acto de sensatez… Y no es así, los sigue considerando válidos, urgentes. Está tomando distancia para hacer los cambios necesarios; no quiere caer en las garras de la terquedad sin considerar lo que ocurre a su alrededor, sin atender observaciones y sin tener la humildad de reconocer que no se las sabe todas. A pesar de sus años y de su experiencia, le falta mucho por aprender.

Foto: Archivo Particular