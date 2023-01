Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

SAGITARIO: De acuerdo con el siete de espadas, usted se propone disminuir el ritmo, sin llenarse de actividades, al punto de no pensar; tener tiempo para usted, sin correr detrás de infinidad de citas, a las que llega tarde… A pesar de sus buenos propósitos muchísimas ideas le dan vueltas en la cabeza y lo aturden. No oye lo que le dicen y no ve lo que tiene al frente. No está aquí ni ahora, sino en otra parte…

