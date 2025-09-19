Logo El Espectador
Tarot de Mavé gratis de la semana del 10 al 16 de noviembre

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana del 10 al 16 de noviembre.

Mavé
09 de noviembre de 2025 - 07:15 p. m.
Piscis: En sus meditaciones usted se revela como demasiado crítico o criticón… Descubre muchos defectos en las personas cercanas o que aparecen por ahí; las personas están llenas de lunares negros que saltan a la vista, es imposible ignorarlos. Se inclina a pensar, entonces, que en la madurez su percepción es más aguda, pero también su ego lo hace una persona perfecta… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.
