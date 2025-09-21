No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tarot de Mavé gratis de la semana del 22 al 28 de septiembre

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana del 22 al 28 de septiembre.

Mavé
21 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
Piscis: Le preocupa decir y hacer lo mismo, sin proponer nada nuevo y sin encontrar salidas. Le está costando concentrarse en su trabajo, sin que su mente se entretenga en otras cosas. Al final, terminará sus tareas con resultados satisfactorios, para algunos serán sobresalientes. Vencerá el miedo a quedarse en babia, a estar ahí, sin voz, como simple observador de lo que sucede. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.
Foto: Archivo Particular

