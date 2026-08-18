En imágenes: Cinco plantas que son comunes de ver en la acera y para qué sirven

Cuando camina por la calle, ¿se ha fijado en cuántas plantas crecen a pocos pasos de usted? Entre las grietas de una acera, al borde de un andén o en un pequeño terreno abandonado pueden aparecer especies que muchas veces pasan desapercibidas, pero que tienen características y usos que quizá no conoce.
El diente de león es una planta resistente y versátil que, además de ser común en jardines y potreros, ha sido utilizada como alimento y remedio tradicional. Sus hojas pueden consumirse como verdura, sus raíces tostadas se han usado como sustituto del café y sus flores sirven para preparar bebidas. También se le atribuyen propiedades digestivas y diuréticas, mientras que sus flores aportan alimento a distintos insectos.
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