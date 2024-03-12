En fotos: Bogotá cumple 488 años y estos son los lugares que debe visitar al menos una vez

Bogotá celebra 488 años de historia, cultura y transformación, y esta es una fecha perfecta para volver a recorrer sus calles, redescubrir sus rincones más emblemáticos y recordar por qué sigue conquistando a quienes la visitan y a quienes la llaman hogar. Es por eso que, para unirse a la celebración, reunimos 10 lugares imperdibles que reflejan la esencia de la ciudad. Desde escenarios cargados de historia hasta espacios rodeados de naturaleza, arte y gastronomía para que disfrute de la capital.