En fotos: Bogotá cumple 488 años y estos son los lugares que debe visitar al menos una vez

Bogotá celebra 488 años de historia, cultura y transformación, y esta es una fecha perfecta para volver a recorrer sus calles, redescubrir sus rincones más emblemáticos y recordar por qué sigue conquistando a quienes la visitan y a quienes la llaman hogar. Es por eso que, para unirse a la celebración, reunimos 10 lugares imperdibles que reflejan la esencia de la ciudad. Desde escenarios cargados de historia hasta espacios rodeados de naturaleza, arte y gastronomía para que disfrute de la capital.
Monserrate es el cerro más emblemático de Bogotá y una visita obligada para quienes quieren admirar la ciudad desde las alturas. A 3.152 metros sobre el nivel del mar, este ícono combina turismo religioso, historia, naturaleza y gastronomía. Además de visitar el Santuario del Señor Caído, los visitantes pueden ascender a pie, en teleférico o funicular, recorrer senderos ecológicos, observar aves y disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas de la capital.
Foto: CortesÌa archivo fotogr·fico del