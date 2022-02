En fotos: estos son los 10 atardeceres más románticos del mundo

7. Nueva York, Estados Unidos: no solo en Europa o Asia se puede disfrutar de una preciosa y cautivadora puesta de sol. En Norteamérica también se viven los crepúsculos de una forma muy especial. Un buen ejemplo se encuentra en el mirador del Empire State Building de Nueva York, desde el que se disfrutan magníficos atardeceres sobre Manhattan. La ciudad de los rascacielos resulta aún más singular en el momento del ocaso, cuando los débiles rayos solares tiñen de tonos anaranjados los gigantescos edificios de acero y cristal de la ciudad que nunca duerme. El mirador The Edge o el Summit One Vandervilt son otros puntos perfectos.