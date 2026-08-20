Las impresionantes imágenes ganadoras del concurso mundial de fotografía nocturna de 2026

Esta semana, se conocieron los ganadores del concurso “Capturar la Oscuridad”, un certamen mundial de fotografía nocturna que celebra la belleza, la maravilla y la importancia de la noche.

“El concurso de este año recibió un número récord de 2.288 fotografías procedentes de más de 30 países, lo que ha permitido crear un retrato muy vívido de la noche: desde impresionantes vistas de la Vía Láctea y animales nocturnos esquivos hasta los efectos cada vez mayores de la contaminación lumínica tanto en las personas como en la fauna silvestre”, indicaron desde DarkSky, organizadores del concurso.

Uno de los objetivos del concurso es visibilizar la necesidad de proteger la noche ante el aumento de la contaminación lumínica, que crece a un ritmo global cercano al 10 % anual. Según los organizadores del concurso, esta alteración no solo afecta a la fauna silvestre, la salud humana y el bienestar comunitario, sino que también dificulta cada vez más que las personas puedan disfrutar de la belleza de un cielo verdaderamente oscuro y estrellado.

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