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"El empresario es un héroe y es quien lleva el país hacia adelante": Dante

Esta es la historia de Sebastián Lemus, quien creó una marca de ropa que no se arruga, no se mancha y tiene una película que evita que le entre el agua cuando se la derraman. Trabaja con la misma fábrica que maquila para Ralph Lauren y Carolina Herrera, y ya factura más de USD 4.5 millones.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
Sebastián Lemus, creador de Dante.
Sebastián Lemus, creador de Dante.
Foto: Valentina Matiz

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Entendieron la tecnología que se usa para los uniformes médicos y desarrollaron productos que no necesitan una plancha, tienen una capa que soporta fluidos y también repele las manchas. Eso fue lo que hizo Sebastián Lemus y su equipo cuando crearon Dante, una marca de ropa que se maquila con lo materiales de alta calidad peruanos y también en la fábrica que trabaja para Ralph Lauren y Carolina Herrera. Habla de lo difícil que es emprender en Colombia, del cambio que debería hacer el sistema financiero para apoyar a los que están empezando sus…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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