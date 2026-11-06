"El empresario es un héroe y es quien lleva el país hacia adelante": Dante

Entendieron la tecnología que se usa para los uniformes médicos y desarrollaron productos que no necesitan una plancha, tienen una capa que soporta fluidos y también repele las manchas. Eso fue lo que hizo Sebastián Lemus y su equipo cuando crearon Dante, una marca de ropa que se maquila con lo materiales de alta calidad peruanos y también en la fábrica que trabaja para Ralph Lauren y Carolina Herrera. Habla de lo difícil que es emprender en Colombia, del cambio que debería hacer el sistema financiero para apoyar a los que están empezando sus…

Entendieron la tecnología que se usa para los uniformes médicos y desarrollaron productos que no necesitan una plancha, tienen una capa que soporta fluidos y también repele las manchas. Eso fue lo que hizo Sebastián Lemus y su equipo cuando crearon Dante, una marca de ropa que se maquila con lo materiales de alta calidad peruanos y también en la fábrica que trabaja para Ralph Lauren y Carolina Herrera. Habla de lo difícil que es emprender en Colombia, del cambio que debería hacer el sistema financiero para apoyar a los que están empezando sus negocios y el por qué cree que el sector público "muchas veces no es el motor de crecimiento", razón por la cual su filosofía es: "Déjennos trabajar que nosotros mismos ayudamos al sector privado". Cree que "Colombia está preparado para competir en valor agregado, no solo en confección, en moda, sino también transversalmente, a través de las industrias". Aquí va una sincera convesación con Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador.



Hoy estamos en el Founder Fest, un festival de emprendimiento organizado por el Cesa,, y estamos con un emprendedor que nos va a contar su historia, donde hay de todo: tecnología, quiebras, empeño, pero sobre todo la idea de sacar un negocio adelante. Sebastián Lemus, creador de Dante. ¿Qué fue lo que ustedes crearon y por qué es realmente distinto?

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Dante es una marca de ropa masculina, principalmente, en su 90%. Empezamos hace unos cinco años con un modelo e-commerce que queríamos, después de la post-pandemia, veíamos que muchas tiendas estaban cerrando, que la gente estaba migrando más al e-commerce, entonces quisimos dirigirnos por ahí y empezamos aplicándole un poco de funcionalidad a cada prenda.

Vimos que las prendas siempre habían sido iguales toda la vida, así que por qué no tener un toque diferencial. Entonces arrancamos con diferentes tecnologías la anti manchas, antiarrugas, como por ejemplo la camisa que tengo puesta, no hay que plancharla, simplemente se la pone y ya.

Ah, ¿no?

No, es buenísima para viajar o para las entrevistas como esta porque uno se la pone y listo. Y bueno, empezamos con el e-commerce y ya estamos migrando mucho al mundo retail, como le pasó a usted. No sé en qué centro comercial.

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En Unicentro, en Unicentro.

Tenemos una tienda muy chévere al frente de Zara y acabamos de abrir una nueva en Gran Estación.

Como lo escuchan, no es bogotano. ¿Ustedes son de Pereira?

Si.

Quiero que nos cuenten cómo nace la marca. ¿Usted qué estudió? La industria textil tiene más de 100 años en Colombia entonces, ¿Cómo dieron en el punto de ser innovadores y lograr algo como su camisa que no se arruga o como la camiseta mía que no se le entra al agua?

Pues en principio Pereira tiene una herencia textil muy grande. O sea, si bien el 85% de nuestro mercado es Bogotá, también por la forma de vestir de la gente, porque hay chaquetas, hay diferentes cosas, en Pereira confeccionamos la mayoría de nuestras prendas, hay algunas en Cali y otras en Bogotá, pero lo que vimos fue que esa era la misma tecnología que le aplicaban, por ejemplo, a los uniformes médicos. Entonces yo podía usar una tela que me gustara a mí, la misma tela, el algodón de las grandes marcas. De hecho, nosotros importamos la tela de Perú.

"El emprendimiento no tiene una sola forma y el liderazgo no pertenece a un solo sector"

¿Sí?

Trabajamos con la misma fábrica que trabaja Ralph Lauren, Carolina Herrera, todas las marcas grandes del mundo, porque ahí se da cuenta uno que finalmente el producto no hace la diferencia, sino más la marca y el storytelling que hay detrás. Y se le aplica una película. El antiarrugas sí es la composición de la tela, pero más que el producto, quisimos más adelante conectar con filosofía, con valores, con ciertas ciertos temas controversiales de nuestra manera de ver el mundo. Pero el producto era el gancho inicial para poder lograr esa comunidad que tenemos hoy en día.

Usted dijo storytelling y eso es, digamos, algo muy de moda, sobre todo en la era digital, en la era de la comunicación, de las redes y del detrás de pantalla, como en este caso. Cómo le pusieron storytelling, una historia detrás, digamos, del mensaje a lo que es Dante y que entiendo que también fue lo que les ayudó a elevar ese e-commerce o comercialización digital…

Claro, y lograr mucho también eso con las tiendas. O sea, para dar un ejemplo concreto: si bien soy joven, creo mucho en los valores tradicionales que se han deteriorado mucho en la sociedad de hoy en día, entonces en la tienda, hicimos una tienda muy atemporal, entonces la fachada de la tienda es en mármol travertino, que es lo mismo en lo que se hizo el Coliseo Romano.

"Por qué hay que redefinir la excelencia y por qué la necesitamos más que nunca"

Así me gusta mucho la historia, la filosofía, todo ese tema antiguo. Entonces como volver a traer esos valores al presente. Es una forma simbólica de hacerlo. Tenemos elementos vintage que ni siquiera vendemos en la tienda, sino que son simplemente decoración. Porque yo creo que hoy en día todo lo hacen con obsolescencia programada. Las cosas no duran más de un año. En cambio, uno encuentra objetos viejos que duran para toda la vida. Es cómo transmitir esos valores: la palabra, el respeto, la honra, en lo que creemos nosotros a través de la prenda que, digamos, la ropa sea un mecanismo para nosotros transmitir un mensaje, o que la empresa sea un sofisma para transmitir un mensaje.

¿Usted que estudió?

Empecé en ingeniería industrial, me cambié a administración y me salí en 5.º semestre, no me gradué.

¿Ahí fue cuando emprendió o qué pasó ahí?

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Empecé a emprender en segundo semestre. Yo estudiaba de lunes a miércoles, casi que en sándwich el horario para poder lograrlo. Trabajaba en Pereira. El domingo volvía hasta que eso ya no se volvió sostenible y ya me dediqué 100% a Dante.

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¿Dante nació solo con usted o hay socios?

Dos socios operativos, uno que trabaja en el área financiera, que es el gerente de operaciones; y el gerente de mercadeo.

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Ahora háblenos de los números que se puedan revelar. ¿Qué es Dante hoy en día en números?

Nosotros tenemos hoy 40 colaboradores directos. Indirectos serían un montón, pues porque tercerizados toda la maquila y toda la logística, que ahí es donde está realmente gran parte de la mano de obra, del costo. Ya este año estimamos cerrar, depende como es el dólar pues, pero entre 4.5 y 5 millones de dólares en ventas. Empezamos hace cinco años, sino que tuvimos un crecimiento muy exponencial en los primeros años de la pandemia gracias al e-commerce. Y bueno, en aras del crecimiento en retail, queremos abrir Medellín el otro año, por ahora tenemos Gran Estación, El Retiro, Aeropuerto El Dorado, Unicentro, que es nuestra tienda más importante. Bueno, abrimos una algo modular en Parque de la Colina. Y bueno, mirando más, más tiendas porque el e-commerce se ha estabilizado un poco. Entonces vemos mucho más el crecimiento, digamos, las tendencias son cíclicas y la gente está volviendo al retail mucho después de la pandemia.

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En la reportería que estaba haciendo para previo a esta entrevista, me pareció ver una, no sé si fue un video podcast o un audio con usted donde alguien de este lado le preguntaba o usted hacía referencia al tema de las quiebras y decía que las quiebras no eran solo empresas grandes. Y eso me llamó la atención: ¿Por qué lo quiso poner usted sobre la mesa?

Porque yo creo que sea una empresa grande o una empresa pequeña, pues finalmente uno puede arriesgarse mucho en un inicio a endeudarse, pedir plata prestada. Yo diría que antes la proporción es mucho mayor de las empresas en los primeros cinco años que tienden a quebrarse.

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Claro…

Porque a medida que pasa el tiempo, pues encuentran más soluciones, más apalancamiento, mejores intereses, etcétera. Y uno de los rollos o de los problemas que yo veo en Colombia es que a los emprendedores no les prestan plata. A diferencia de Estados Unidos, donde el capital es mucho más barato. Entonces, una de las causas por las cuales nosotros abogamos, que he hablado con varios presidentes de bancos, la crítica es al sector financiero, no a las personas en sí, sino como a la industria. Entiendo el riesgo país también que hay. Entiendo, pues, que obviamente hay mucha informalidad todavía en Colombia, pero en Estados Unidos, juepucha, con cédula ya le prestan a cualquiera USD 100.000 ó USD 200.000. Entonces aquí el crecimiento en los primeros años que tuvimos casi nos quebramos por pagar intereses a más del 2% en la calle, porque la empresa jalona el apalancamiento financiero y jalonaba el crecimiento. Entonces teníamos que buscar los recursos para poder crecer, desmedidamente a lo mejor, hubiera crecido más lento si hubiera podido, pero pues la empresa dio para eso. Casi nos quebramos porque todo tenía que salir perfecto para lograr pagar esos intereses en esos montos tan altos.

A mí me parece interesante lo que dice Sebastián, porque les doy un acercamiento al modelo de emprendimiento de hace unos años que era, digamos, tradicional: efectivamente muchos emprendedores tenían una idea, montaban un buen PowerPoint y se iban a Silicon Valley. Consiguían millones de dólares con la idea, sin siquiera haberla probado. Ahorita no tanto, pero hace unos cinco años, cuando había un flujo de dinero en el mundo, así se fondeó mucha gente y por eso muchos emprendedores del sector tecnológico hablaban o hablan de quemar plata, porque como llegaba de los fondos de inversión, necesitaban crecer rápido, elevar el número de usuarios y así era que crecían las compañías.

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El modelo que le escucho a Sebastián en Dante es el modelo tradicional de las empresas de antes, es decir, crecían de manera orgánica vendiendo y financiándose de la manera propia. Estoy de acuerdo con usted. Conseguir un crédito en Colombia, siendo emprendedor, es imposible porque le dicen a uno: ¿Qué me va a dar de respaldo?

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O ir a abrir una cuenta como empresa en Colombia en un banco es casi imposible. Le pregunto entonces, yéndome un poco hacia atrás, ¿qué tan duro es emprender en Colombia?

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Es durísimo. Y yo creo que aquí también hay un tema que hay que tocar y es una realidad del país y me he dado cuenta con los otros emprendedores exitosos que he conocido a lo largo de este camino, y hay cierto tema de, sobre todo por el tema monetario, hay cierto tema de privilegio, que el hecho de haber estudiado, de conocer ciertas personas o incluso de tener ese acceso a capital, si bien eran intereses caros, pues conocíamos la gente que nos podría prestar esos montos, entonces nosotros también por eso desde desde el sector privado intentamos hacer muchas iniciativas, sobre todo en nuestra región, para apoyar los emprendedores que están empezando.

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Tenemos un bono Dante que vemos todos los años, que lo regalamos prácticamente, pero no me gusta la palabra regalar. Se lo ganan, pero ponemos a participar a los emprendedores, los ponemos a mostrar estados financieros, en qué se van a gastar la plata, cómo van a proyectar ese crecimiento a futuro. Porque yo creo que el sector público muchas veces no es como el motor de crecimiento. O sea, mi filosofía es déjennos trabajar que nosotros mismos ayudamos al sector privado. Y los mismos emprendedores si mandamos el mensaje de que podemos ayudar a los que están empezando, pues que los grandes también lo hagan.

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Me gusta eso. Dele un mensaje a la gente más sobre ello. ¿Cómo funciona? Para los emprendedores que de pronto no lo conocían, ¿a dónde tocan la puerta, cómo se inscriben y cómo funciona? Cuéntenos un poco sobre eso.

El único requisito es ser de Pereira, porque es nuestra ciudad, la que llevo en el corazón y es donde yo creo que necesitamos más ayuda. Entonces tengo un sentido de pertenencia gigante por la región y es como el único requisito para aplicar y que tengan los estados financieros al menos de trazabilidad de un año. Hay unos requisitos de ventas mínimas, porque tampoco puede ser alguien que tenga solamente la idea, sino que algo que ya tenga tracción y mi intención es que generen empleo para la región y que sea un prospecto de crecimiento empresarial.

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Y puede ser de cualquier sector económico o tiene que ser de la industria de la moda y el textil o puede ser de cualquiera.

De hecho, este año el ganador fue un café y el año pasado fue industria gastronómica, que eran unos hotdogs.

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¿Y qué se ganan?

Depende del año. El primer año empezamos con 10 millones de pesos. Este año incrementamos el premio, cada año lo vamos incrementando y asesorías nuestras. Digamos, se trata de abrir las puertas en lo posible con lo que los podamos ayudar con las charlas 1 a 1.

Y es que en el mundo del emprendimiento es muy necesaria la mentoría y el llamado networking o las redes sobre las que uno se puede extender, porque como lo dijo Sebastián, cuando uno tiene al final el contacto o el mentor que ayuda, ese es el mentor que le pueda abrir puertas para abrir un mercado. Sebastián, expectativas con Dante. ¿Cómo ve este cierre de 2026? ¿Cómo lo proyectan para el otro año? Sobre todo se lo pregunto en medio de una competencia tan complicada como la que estamos viendo hoy con estas plataformas chinas, incluso el señor Arturo Calle -creo que es de su región- lo decía recientemente en el Congreso. Háblenos de eso.

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De hecho Arturo es paisa, pero la fábrica de Pereira, que es la misma fábrica que nos hace a nosotros.

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Qué coincidencia…

Fue la que quedó pues muy aporreada después del terremoto. Pero se han portado muy bien con nosotros y digamos ahí el mensaje, yo intento sacarle lo bueno a cada una de esas dificultades y el mensaje para los emprendedores es que no compitan por precio. Colombia es un país donde tenemos una industria creativa muy fuerte. El colombiano en términos generales, tiene buen gusto.

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Ahora que estuvimos en Perú nos decían: oigan, ustedes los colombianos son unos tesos para hacer marca. Y los peruanos, es irónico, porque tienen la mejor tela del mundo, el mejor algodón, la mejor confección, el mejor todo. Y no tienen una sola marca de moda masculina y femenina que los represente como lo tenemos aquí en Colombia. Allá casi todas las marcas internacionales son como las que mandan la parada, que son las de importación. Entonces ellos admiran mucho y hay que valorar lo nuestro y dónde podemos competir. La mano de obra es muy cara. Aquí ya no podemos competir en precios, no vamos a competir nunca contra Shein o Temu, pues porque aparte allá hay otros temas hasta de explotación…

Y economías de escala.

Imposible. Entonces Colombia yo creo que está preparado para competir en valor agregado, no solo en confección, en moda, sino también en, digamos, transversalmente, a través de las industrias.

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Eso que usted dice me parece atractivo, porque podría ser un mensaje para quienes quieren emprender, ¿no? Ese puede ser un camino. Muéstrenos esa luz en ese túnel. ¿Qué nos hace falta, pensar más en grande y lanzarse con marcas como la que ustedes han construido? Qué nos hace falta para ser más grandes en todo ese espectro, en el ecosistema?

Yo creería que es un tema de creérselas, también de saber que no todo lo bueno viene de afuera, de hacerse esa pregunta: ¿Por qué no una marca local puede volverse una marca global? ¿Por qué todos los diseñadores tienen que ser del exterior? ¿Por qué no hacer de esa marca país "hecho en Colombia" o "diseñado en Colombia" algo importante a nivel global. Entonces trascender un poquito lo que uno está haciendo. Yo no veo a Dante como mecanismo para hacer una marca importante en Colombia, sino por qué no puede ser una marca global. Y así se pensó desde un inicio, tanto que el nombre italiano, y yo dije: no voy a competirle a las marcas nacionales cuando haga mi tienda. Yo quiero que mi tienda sea mejor que todas las marcas internacionales, que si el día de mañana la ponemos en Aventura o la ponemos en Lafayette o en cualquiera de esas vías de París, que compita contra las grandes marcas.

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Eso es pensar en grande. Me hizo pensar usted en Simón, en Simón Borrero, el creador de Rappi, que siempre dice que por qué pensamos en pequeño si pensar en grandes es gratis. Y pues bueno, ya sabemos qué es Rappi. Sebastián, es momento de El Pitch, que es un espacio de preguntas fuera de la caja, buscando respuestas fuera de la caja. Aquí vamos con El Pitch.

Foto: El Espectador

Si en su poder estuviera cambiar una regla de los negocios, la que fuera, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

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Le voy a decir una que es intangible y es que la palabra se cumpla. No es una regla de facto, pero que si pudiera cambiar algo, que la palabra se tiene que cumplir y que fuera como un contrato porque hoy en día le hemos perdido mucho.

Si, usted me hizo acordar a alguien que entrevisté recientemente y me contestó algo muy similar, dijo: es que como antes, la palabra se respetaba, hoy en día si no hay un contrato firmado, la gente no cumple.

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Créame que nos ha pasado que incluso con contratos firmados y la gente termina cambiando las condiciones.

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Tremendo, Sebastián. El peor error, el más duro al que usted se enfrentó, en el que cayó, pero del que más aprendió.

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Fue esa época del endeudamiento severo, que pedimos mucho inventario porque queríamos crecer a unos ritmos exorbitantes que yo creo que las empresas se quiebran en parte por crecer más de lo que pueden. Entonces, si me pudiera volver, crecería ya un poquito de manera menos acelerada. Pero eso todo tiene, digamos, una raíz que muchas veces es el ego, que es creer que uno se las sabe todas y que porque le va bien en los primeros años, por consiguiente va a ser igual los años a seguir y no es así. Yo creo que la raíz de todos los problemas muchas veces es falta de humildad.

Oiga, lo tengo que decir, me parecen súper sinceras sus respuestas, me parece que no están como adornadas de libreto, como se encuentra uno con muchos empresarios…

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Es la realidad.

Exacto. Cosa que me parece rescatable y se lo agradezco también, porque es bueno que la gente se dé cuenta de la realidad, mas no de la imagen que se proyecta en las redes sociales, por ejemplo. Bueno, aquí va otra. Si su negocio, su emprendimiento, fuera una serie y usted mismo fuera una serie de televisión de estas que producen las grandes compañías como Netflix, Amazon, Paramount, ¿De qué género sería y en qué temporada iría?

Uff. Voy a ser muy sincero. Yo no veo series, pero soy muy peliculero. A mi me encantan las películas, pero series yo creo que no he visto casi ninguna. Entonces si le puedo cambiar la pregunta, se la doy con la película. Hay una película que me gusta mucho, habla de la obsesión, se llama Whiplash, que es del baterista. Entonces de cómo para lograr algo grande hay que ser obsesivo con algo y sacrificar muchas cosas en la vida.

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Me gusta esa respuesta. Y con esta terminamos esta fracción. ¿Cómo está su salud mental? Sé que es una pregunta supremamente personal, pero es que casi todos hablan del éxito, ese que entendemos como éxito. Y entonces uno se podría quedar con lo que dijo Sebastián de tantos empleados, tantas ventas, tantas tiendas abiertas. Pero la gente no habla del proceso y yo sí creo que hay que hablar del proceso, un poco como usted lo ha hecho en esta entrevista. Cuéntenos cómo está su salud mental.

Bien, hoy ya está mucho mejor. Aprendí mucho el autoconocimiento leyendo filosofía o leyendo biografías de otros grandes emprendedores. Tenemos varios grupos de red de emprendedores y entonces uno como que aprende a entender que más gente está viendo el mismo proceso de uno. Es como que uy, no es a mí al único que le pasan cosas malas. Los primeros dos años no fue tan chévere, si le soy muy honesto, hubo una época muy oscura que aparte, encerrado en la casa en pandemia, las cosas no iban tan bien. Ya estamos más del otro lado. Hay problemas y hay cosas por mejorar todos los días. Pero busco un resguardo grande en la lectura y en el deporte, que creo que uno tiene que tener un hobby que le permita desconectarse un poco de lo que uno está haciendo.

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Eso quiere decir, si le entendí bien, Sebastián, que en esos momentos de oscuridad la lectura y el deporte le ayudaron…

Sí, bastante. Sí, y en su momento la meditación, no lo volví a hacer, pero meditaba mucho cuando tenía esos momentos de oscuridad, y me metí a la cabeza de que los momentos oscuros eran más historias por contar y que finalmente, si no teníamos esos momentos de oscuridad, nunca íbamos a valorar la luz.

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Y ya con esta pregunta volvemos al curso de la entrevista grande y cerramos este espacio en el que estuvimos conversando. Sebastián: yo quiero que usted me diga por qué es necesario tener la palabra emprendimiento y sobre todo lo que significa en lugares como este, en la academia, sea en el colegio, sea en la universidad, en la misma empresa en donde uno trabaje porque está el modelo del intraemprendimiento. ¿Por qué deberíamos decirle al mundo entero que el emprendimiento debería estar casi que como una clase de finanzas personales incluidas en el diario vivir de todos los seres humanos?

Yo le diría dos. La primera es porque este es el motor de crecimiento del país. Finalmente, el Estado administra nuestros recursos, pero quienes generan los presupuestos para pagar impuestos somos nosotros. Y donde uno lo ve, en este país la carga impositiva es bien alta. Desde que uno sea correcto, uno paga mucha plata en impuestos. O sea, si uno se pone a ver el valor que uno genera y que hemos generado a lo largo de los años y digamos, hacemos números de todos los salarios que hemos dado, todos los impuestos que hemos pagado, todo lo que hemos facturado, lo que se queda el empresario, le aseguro, no es el 1%. Entonces también es poder expresarle ese mensaje al resto de la gente.

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Es chévere que estén en estos espacios donde hay jóvenes porque le cambia un poquito esa percepción, que a lo mejor es diferente la nuestra con países que son un poquito más desarrollados. Y es que aquí le tiramos muy duro al empresario a veces. Yo entiendo que hay algunas ovejas negras, pero para mí el empresario es un héroe y es quien lleva el país hacia adelante.

Me gustó: "El empresario es un héroe y es quien lleva el país hacia adelante". Yo creo que me quedo con esa frase. La podría hasta titular por ahí. Sebastián, deme la mano.

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Edwin, muchísimas gracias.

Oiga, muchas gracias por contarnos su historia, abrir un poco esas puertas que a veces son tan íntimas y tan privadas del mundo empresarial. Contarnos también, obviamente, sobre el tema de su salud, que creo que es un tema de verdad muy clave en el mundo de hoy, donde las apariencias engañan y sobre todo en el mundo de las redes sociales. Y qué bueno pensar en grande y saber que hay gente en Colombia que está pensando en grande. Sebastián, de nuevo, muchas gracias.

Gracias a usted, muy querido.

Ya saben que esta entrevista queda abierta en YouTube. Queda un texto puntual para nuestros suscriptores y tiene obviamente una distribución en nuestras redes sociales. En cámara estuvo mi compañera Valentina Matiz y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.

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