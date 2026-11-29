En solo semana el país vivió ataques con explosivos a ciudades capitales, atentados con drones contra la fuerza pública, afectaciones a la infraestructura eléctrica que causaron un apagón en cinco departamentos y una larga lista de acciones violentas. En medio de esos hechos está la población civil, que ha sufrido los coletazos de la guerra. El Espectador reconstruye el mapa de las zonas más críticas con las voces de sus habitantes y líderes.

“La situación en la Sierra Nevada es bastante complicada. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra siguen siendo un poder importante. Hemos visto el recrudecimiento de violencias, asesinatos selectivos, como la muerte de un comerciante que había denunciado seis extorsiones. El 28 de noviembre, en Ciénaga (Magdalena), le dispararon a un motocarro y pegaron letreros en el mercado público que decían que los que mandaban eran las autodefensas. En el corregimiento de Guachaca cogieron a una persona, la asesinaron y le dejaron un letrero que decía: ‘Por sapo de la ley’. Fue con unos niveles altísimos de sevicia. Tenía un brazo partido en muchas partes, le sacaron los ojos vivo y lo dejaron expuesto para que todo el mundo lo viera. El Clan del Golfo le viene quitando espacios a las autodefensas, lo que genera un riesgo constante de enfrentamientos y otras situaciones contra la población civil”.

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El Gobierno Nacional desplegó más de 1.100 integrantes de la fuerza pública en Santa Marta tras el paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en septiembre de 2026. Foto: EFE - Jhan Carlos Araujo P

Cesar

Investigadora y defensora de derechos de los campesinos de la Serranía del Perijá*

“Las dinámicas recientes de la violencia armada en Cesar permiten identificar un escenario de reconfiguración territorial de los grupos armados no estatales, persistencia de las economías ilegales, intensificación de las agresiones contra la fuerza pública y ampliación de los riesgos para la población civil. En la Serranía del Perijá, el Eln conserva una influencia significativa en el centro y sur del departamento, mientras en el norte se registra una presencia menos sostenida. En lo relativo a personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales, se registran homicidios, amenazas, secuestros y privaciones de libertad. La imposición de órdenes sociales por actores armados, la estigmatización y los señalamientos asociados a la participación obligada en reuniones son riesgos adicionales. Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y los liderazgos requieren medidas diferenciadas de prevención y protección”.

*Pidió reservar su nombre por seguridad.

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En el departamento de Cesar la fuerza pública ha sido objeto de múltiples ataques con drones. Foto: Ejército

Sur de Bolívar

Annye Páez Martínez, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra

“Vemos con preocupación la estigmatización de los liderazgos sociales en la región y el desinterés en la implementación del Acuerdo de Paz. Aquí, seis de los municipios más golpeados por la crisis humanitaria provocada por el control armado social y económico ilegal son municipios PDET. Se siente que lo que están buscando es agobiar a las comunidades rurales para que desocupemos el territorio y terminemos engrosando los cordones de pobreza, miseria y dependencia en las ciudades. En el sur de Bolívar se están viviendo serias afectaciones por acciones como el ataque a la base militar, que viene después de varias confrontaciones que están afectando la salud mental de los habitantes. La zozobra la venimos viviendo en toda la región con el constante control por medio de tecnologías a las que tienen alcance los grupos armados y la fuerza pública y que a la población civil le está siendo realmente difícil distinguir”.

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Las disidencias de las FARC y el ELN mantienen su alianza para combatir al Clan del Golfo (antes autodenominado AGC) en el sur del departamento de Bolívar. Foto: María Paula García

Cúcuta

George Edison Quintero Medina, secretario de Seguridad de Norte de Santander

“En este conflicto que empezó el 19 de enero del 2025 no hemos tenido un corredor humanitario. Por eso hemos tenido más de 27 afectaciones a la misión médica. Este es el contexto real de lo que pasa. Es difícil llegar con ayudas, estar en territorio, atender a las víctimas, llevar la institucionalidad a la región. Nosotros somos un departamento de frontera, pero realmente no tenemos una economía estable. Al no haber economía, por todos estos problemas del terrorismo, la frontera y el miedo de la gente para salir a la calle, no hay presupuesto para responder a estas acciones. El conflicto que tiene el área metropolitana de Cúcuta ha mutado del Catatumbo a la ciudad y ya da miedo salir a un restaurante a comer porque lo pueden matar. Hay 47 grupos delincuenciales en el área metropolitana, que son outsourcing de los grupos al margen de la ley, que secuestran y extorsionan”.

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Al menos 60 viviendas resultaron dañadas, dos de ellas totalmente destruidas, y tres personas fueron heridas -entre ellas un bebé de 18 meses- en un ataque con drones contra una instalación de la Policía en Cúcuta el pasado 23 de noviembre. Foto: EFE - Mario Caicedo

Catatumbo

Carmen García, presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz

“Estamos viviendo lo peor que habíamos podido vivir en la guerra en el territorio. El reclutamiento se ha incrementado al 100 %. Los secuestros, los asesinatos de jóvenes y mujeres también han aumentado. A eso le sumamos las minas y drones que han afectado a la población civil. Es devastador. Hay control total de los actores armados. La intimidación de campesinos y mujeres para movilizarse y el confinamiento son terribles. No podemos salir sin permiso, nos revisan los celulares, nos controlan lo que compramos, hacemos y hablamos. Además de las violaciones sexuales a las mujeres. La respuesta del Gobierno es bombardear el Catatumbo. Para nosotros eso no es correcto. Hemos vivido décadas de gobiernos que han dicho que van a terminar por vía de ataques a los grupos ilegales y sabemos que eso ha sido una gran mentira. El presidente, con los ataques aéreos, parece que hubiera agarrado el territorio como un juego”.

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Las Fuerzas Militares han adelantado bombardeos en Catatumbo por orden del presidente Abelardo de la Espriella, pero las comunidades insisten en que esa no es la salida a al guerra. Foto: Fuerzas Militares de Colombia

Antioquia

Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz

“Hemos identificado varios hechos de violencia en regiones como el Nordeste. Eso indica el abandono del Estado a estas comunidades, la orfandad y la falta de capacidad para volcar todos los esfuerzos a reducir la crisis humanitaria. Durante el escenario de negociación que sostuvieron los grupos armados con el gobierno anterior, no fue perfecta la situación, pero había canales humanitarios para solucionar situaciones críticas en la zona. Pero bajo la dinámica del actual gobierno, es muy probable que se sigan agudizando estas disputas por el territorio, como ha ocurrido. Llevamos más de un mes con un bloqueo de acceso a productos básicos de la canasta familiar, perpetrado por grupos armados en las zonas rurales de Remedios y Segovia, que impiden el ingreso de estos bienes a las zonas rurales. Esto ha sido denunciado ante las autoridades, pero no hay acciones reales que puedan mitigar este riesgo para las comunidades”.

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El Clan del Golfo tiene gran parte del control territorial en Antioquia, especialmente en el norte y nordeste, donde se lo disputa con las disidencias de "Calarcá". Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Chocó

Vocero del Foro Interétnico Solidaridad Chocó

“En los últimos meses la situación se ha agudizado bastante. En estos territorios se han registrado bombardeos de la fuerza pública hacia el Clan del Golfo. Ese es un deber constitucional, hace parte de la misión de la fuerza pública, pero lo están haciendo muy cerca de la población civil. En Riosucio hubo un bombardeo que obligó a que las comunidades se confinaran. Lo mismo sucedió en Medio San Juan, Sipí, en la zona de Cajón-Torrá y Santa Bárbara, donde se tuvieron que desplazar algunas familias hacia el casco urbano de Istmina. El 20 de noviembre hubo un bombardeo en zona rural de Quito, muy cerca de donde están 14 comunidades que se confinaron. Insistimos en que tener un alivio en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en nuestros territorios es urgente y necesario. Debe haber un acuerdo humanitario que proteja a las comunidades de las vulneraciones de derechos”.

*Pidió reservar su nombre por seguridad.

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El Eln y el Clan del Golfo sostienen una fuerte disputa por el control territorial en el departamento del Chocó. La guerrilla ha decretado varios paros armados. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Cauca

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, Consejo Regional Indígena del Cauca

“Tenemos vías múltiples intermunicipales con presencia de artefactos explosivos. Los ataques con drones son más intensos en Cauca, el reclutamiento sigue en alza y con la gravedad de la invisibilización institucional. La radicalización de las partes en conflicto y los discursos de guerra parece que se efectuarán en su mayoría en Cauca. Existe un alto riesgo en la población urbana. La mayoría de estaciones de la Policía están incrustadas en medio de los cascos municipales, que a su vez están en medio de civiles. Parece que la protección es al contrario: lo civil se ha vuelto una barrera para resguardar esas instalaciones militares. Pero cuando se dan ataques, son inevitables los efectos. Lo complicado también es que estamos en camino de desconocer la protección colectiva de comunidades, que es lo que nos ha protegido durante mucho tiempo. Los más afectados siguen siendo la población civil rural y ahora la urbana”.

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Los ataques con explosivos en Cauca son recurrentes, especialmente en la Vía Panamericana, que es el principal corredor de la región. Foto: Archivo particular

Meta

Mario Toro, habitante de Villavicencio y testigo del ataque con carro bomba

“Yo estaba aquí en mi casa cuando sonó una explosión muy grande. Salí y cuando llegué a la esquina de la alcaldía, empecé a ver vidrios, escombros y un montón de gente gritando. No sé cómo explicar la sensación. Tuve que tomarme una pausa, respirar un poco y llorar, porque son las calles y la esquina que uno ha caminado toda la vida. Un lugar histórico para Villavicencio. Fue muy doloroso llegar, ver personas llorando, gritando y desesperadas. Nadie entendía nada. Los días posteriores han sido de mucha solidaridad. Pero también hay mucho miedo. Hay mucha gente que ha decidido que por estos próximos días no va a salir de sus casas, que solo irá a sitios cercanos o que no va a acercarse por el centro. Otras personas también han decidido no pasar por el parque central para no enfrentarse con esa imagen tan trágica para la ciudad. Ha sido muy doloroso y le pedimos al Gobierno que baje un poco el tono incendiario”.

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El atentao con carro bomba contra la Gobernación del Meta dejó 24 civiles heridos. Foto: Gobernación de Meta

Nariño

Martha Ceballos, lideresa y defensora de derechos humanos de Nariño

“Nariño es un departamento con vocación de paz. Llevamos años insistiendo y apostándole a una cultura de paz real para los territorios. Con tristeza tengo la percepción de que la seguridad ha cambiado en el departamento y también los hechos victimizantes. Nariño vivió en los últimos años dos procesos en el marco de la paz total que, si bien no tenían un marco que permitiera seguir avanzando, significaron un desescalamiento de las violencias. Hoy Nariño ni siquiera tiene energía eléctrica de manera continua en muchos municipios, porque ha sido afectada la infraestructura eléctrica. La vía Panamericana, que es nuestra principal vía de acceso, sufre día de por medio acciones terroristas u otro tipo de violencias. Los nariñenses nos sentimos totalmente desprotegidos, sentimos que nos están imponiendo nuevamente una guerra que no queremos ni buscamos y a la cual hemos resistido”.

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El ataque contra una subestación eléctrica en Nariño hace una semana causó un apagón de más de 50 horas en cinco departamentos. Foto: Tomada de redes sociales

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