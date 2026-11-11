EE le explica: con nuevo Congreso, así se ven las relaciones entre EE. UU. y Colombia

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Acaban de pasar las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos en donde se elige a quienes tendrán a su cargo “435 curules de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 del Senado y 36 gobernaciones” con una votación de un poco más de 61 millones de personas ejerciendo su derecho en democracia. Y aunque son procesos externos a Colombia, resulta que ese nuevo escenario podría pesar en las relaciones de los dos países y, sobre todo, en los avales que desde la administración de Donald Trump se…

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Acaban de pasar las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos en donde se elige a quienes tendrán a su cargo “435 curules de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 del Senado y 36 gobernaciones” con una votación de un poco más de 61 millones de personas ejerciendo su derecho en democracia. Y aunque son procesos externos a Colombia, resulta que ese nuevo escenario podría pesar en las relaciones de los dos países y, sobre todo, en los avales que desde la administración de Donald Trump se le han ofrecido, por ejemplo, en materia de recursos para la lucha en contra del narcotráfico, a la presidencia de Abelardo de la Espriella. Por eso, con ayuda de los colegas de Internacional y de Política, escribimos este boletín al respecto. Comencemos.

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Mundo

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Mundo

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Justo antes de las elecciones, María Alejandra Medina, editora de la sección Internacional de El Espectador, entrevistó a Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU.. ¿Y por qué trajimos esa conversación a este boletín? Porque Meeks había tenido una charla con el presidente Abelardo de la Espriella “luego de que el mandatario manifestó su apoyo a la republicana María Elvira Salazar en las elecciones de medio término, lo que para Meeks fue una interferencia indebida”, escribió la colega.

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¿Qué conversaron? Les dejo dos fragmentos que lo detallan, pero la entrevista completa está aquí : “Me explicó también la amistad que tiene con una persona en particular, que entendía la importancia de tener una relación bipartidista con los Estados Unidos, tanto con demócratas como con republicanos, y que esperaba trabajar de manera colectiva con ambos. Y yo también dije que esa era precisamente la clase de relación que quería y que esperaba seguir trabajando con Colombia y ayudándola, como lo he hecho durante mis 28 años en el Congreso”.

Fue un poco más allá: “Hablamos de su Plan Marshall, que quiere sacar adelante en Chocó y en la costa del Pacífico para ayudar a todas las personas que resultaron devastadas. Quiero apoyar eso. Quiero apoyar los recursos que irán a Colombia. El secretario de Estado, (Marco) Rubio, prometió mil millones de dólares para Colombia en la toma de posesión del presidente, a la que tuve el placer de asistir. Y por eso quiero asegurarme de que una cantidad significativa de ese dinero, con la que ayudaré, se apruebe en la Cámara de Representantes cuando llegue el momento de la votación”.

El día de las elecciones en Estados Unidos. (Elecciones) EFE/EPA/LAURA BRETT Foto: EFE - LAURA BRETT

He ahí, de entrada, una de las razones por la cual lo que sucediera en esas elecciones legislativas de mitad de periodo, tenía especial interés para la población colombiana, pues muchos de los recursos destinados desde el presupuesto de los Estados Unidos con objetivo a cooperación internacional para llegarle a los damnificados tras el terremoto, debe pasar por el aval del Congreso. Y si quienes dominen allí no están alineados con el Ejecutivo, ¿qué?

Antes de ir a los resultados, vamos con algunas explicaciones necesarias: Donald Trump es el presidente número 47 de EE. UU. y hace parte del partido Republicano. Eso por el lado del Ejecutivo. Ahora, vamos al Congreso. Para considerar que un partido político “lo controla”, necesita 218 curules en la Cámara y en el Senado 51 escaños. El color rojo identifica a los republicanos y el azul a los demócratas. Y como en todas las democracias, esa relación busca establecer un sistema de pesos y contrapesos. Ahora, tras esas votaciones, de mitad de mandato, “con ello se definirá cómo será la presidencia del republicano en los dos años que le quedan al frente de la Casa Blanca”, escribieron los colegas de la sección Internacional. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la jornada democrática?:

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A Trump le quedan dos años en el poder en EE. UU.: gobernar ya no es solo cuestión de miedo

Se vienen dos años de relación entre un gobierno republicano con un congreso mayoritariamente demócrata. Foto: Bloomberg - Aaron Schwartz

Los demócratas se quedaron con 54 escaños en el Senado y los republicanos (partido de Trump) con 44. En la Cámara de Representantes, los demócratas lograron 255 y los republicanos 167. Por el lado de las gobernaciones, los demócratas sumaron 28 elecciones y los republicanos 20. Eso dicen las cifras hasta ahora finales, pero todavía se siguen contando los votos en varios puestos. Cuando se leen esos números es que se entienden los titulares de “victoria demócrata” y que el país ‘se vistió de azul’. Y aquí viene el asunto de fondo: “Para Donald Trump es un duro revés: en sus últimos dos años, la oposición podrá bloquearle leyes y su presupuesto, e investigar a su Gobierno desde enero, cuando se instala el nuevo Congreso”, escribieron los colegas de Internacional. Ese, en el fondo, es el capítulo que está por escribirse y tiene los reflectores del mundo puestos en el Capitolio de Estados Unidos.

Estos diez datos de los reporteros que siguen lo que sucede en Estados Unidos , nos ayudan a entender un poco más esos resultados:

El Congreso cambia de manos : los demócratas ganaron el Senado y la Cámara, que estaban en poder de los republicanos.

: los demócratas ganaron el Senado y la Cámara, que estaban en poder de los republicanos. Senado : 54 a 44. Quitaron siete curules: Maine, Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Kansas y Texas.

: 54 a 44. Quitaron siete curules: Maine, Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Kansas y Texas. Cámara: 255 a 167.

255 a 167. El bolsillo pesó: 62 % culpó a las políticas de Trump por el alza de los precios, según un sondeo a la salida de las urnas.

62 % culpó a las políticas de Trump por el alza de los precios, según un sondeo a la salida de las urnas. Texas: James Talarico es el primer senador demócrata elegido allí desde 1988, y Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar el estado, tras vencer a Greg Abbott.

James Talarico es el primer senador demócrata elegido allí desde 1988, y Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar el estado, tras vencer a Greg Abbott. Georgia: Keisha Lance Bottoms será la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de EE. UU.

Keisha Lance Bottoms será la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de EE. UU. Michigan y Kansas: Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán, y Adam Hamilton, el primer senador demócrata elegido en Kansas desde 1932.

Abdul El-Sayed será el primer senador musulmán, y Adam Hamilton, el primer senador demócrata elegido en Kansas desde 1932. Florida fue la excepción: los republicanos ganaron la gobernación con Byron Donalds y conservaron el Senado con Ashley Moody. Salazar, respaldada por De la Espriella, también ganó, según medios locales.

los republicanos ganaron la gobernación con Byron Donalds y conservaron el Senado con Ashley Moody. Salazar, respaldada por De la Espriella, también ganó, según medios locales. Trump: felicitó a los demócratas (“Hicieron un buen trabajo”), pero dijo que no fue “un golpe” para él. También publicó una gorra con la palabra “VETO”, anticipando que vetará los movimientos demócratas.

felicitó a los demócratas (“Hicieron un buen trabajo”), pero dijo que no fue “un golpe” para él. También publicó una gorra con la palabra “VETO”, anticipando que vetará los movimientos demócratas. Lo que viene: el nuevo Congreso se instala en enero. Hakeem Jeffries va camino de ser el primer presidente negro de la Cámara, y los demócratas prometen investigar al Gobierno.

Trump dijo que aceptaba el resultado de las elecciones de medio término. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL

Entonces, ¿qué se cree que viene? Camilo Gómez Forero lo resume así : “Los demócratas tendrán desde enero el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, tras su victoria en las elecciones de mitad de período, y con ese control viene un poder que no tenían en los últimos dos años: investigar al Gobierno de Donald Trump, poner condiciones en el presupuesto y frenar sus nombramientos. Sin embargo, esa victoria tiene un techo. Trump seguirá dos años más en la Casa Blanca, con el veto en la mano y un equipo que, según Reuters, lleva meses preparándose para gobernar sin pasar por el Congreso”.

Eso, en otras palabras y con un escenario real, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, dijo que en las primeras 100 horas de la nueva mayoría buscará “luchar para revertir los recortes a Medicaid”, el seguro médico para las personas de bajos ingresos; acabar con la guerra contra Irán, “que ha disparado los precios de los combustibles”; y poner fin a los aranceles de Trump, de acuerdo con información publicada por AFP.

Pero una cosa es decirlo y otra cosa es que se apruebe y se ponga en marcha, incluso siendo la mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque Trump tiene un aval y ese se llama el poder del veto. Sucede que el presidente puede vetar cualquier ley y, para superar un veto, hacen falta dos tercios de ambas cámaras, “algo de lo que los demócratas están muy lejos a pesar de su victoria”, detallaba Camilo Gómez en su texto. Trump ya habló de ello: “Supongo que me convertiré en el señor veto”. “Ellos enviarán cosas. Tú las vetas. Y al final, después de un mes o dos de que todo sea vetado, vienen y haces un trato”, había dicho el mandatario en un pódcast del New York Post.

Ahora sí, pasemos la página y pongamos foco en América Latina y, por supuesto, en Colombia:

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Política

Gobierno De la Espriella reorienta estrategia con el Congreso de EE. UU.: esto está en juego

Puntos de votación en Detroit. EFE/EPA/SARAH YENESEL Foto: EFE - SARAH YENESEL

Esto escribieron los colegas de la redacción de Política al respecto: “La gestión de De la Espriella ha registrado fricciones con el Partido Demócrata, a la par que ha afianzado su alianza con la administración Trump en iniciativas geopolíticas como “El Escudo de las Américas” y posturas alineadas sobre Medio Oriente e Israel. Un par de semanas previo a las votaciones, el presidente colombiano generó controversia al respaldar públicamente a la aspirante republicana María Elvira Salazar. Su postura trajo cuestionamientos por parte del congresista demócrata Gregory W. Meeks, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de EE. UU., quien calificó de “inaceptable” la injerencia política del gobernante en Florida, advirtiendo un posible deterioro del histórico enfoque bipartidista con Colombia”.

Pero, ya cumplidas las elecciones, ¿qué análisis se puede hacer desde la política colombiana? Está en “riesgo la ratificación parlamentaria de las diversas asistencias prometidas por la Casa Blanca a Colombia”. ¿Por qué? “Debido a que la Cámara de Representantes carece de poder de veto directo sobre las decisiones de política exterior del presidente estadounidense, iniciativas como los aranceles o el “Escudo de las Américas” mantendrán su curso regional. No obstante, fondos multimillonarios como el paquete de asistencia para seguridad por USD 1.000 millones dependen de los comités de apropiación del Congreso, los cuales quedarían bajo el dominio demócrata tanto en la Cámara como en el Senado”, nos contaron quienes siguen a diario lo que pasa en la política colombiana .

El voto latino fue central en la victoria que tuvieron los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. Foto: AFP - RONALDO SCHEMIDT

El camino por seguir es simple pero retador: tener una buena relación no solo con el partido de gobierno en Estados Unidos, sino con el partido del Congreso, si se vale la expresión. Dicho de manera más sencilla, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, tiene la tarea de mantener buenas relaciones tanto con los demócratas como con los republicanos. “Desde el momento en el que las proyecciones se inclinaron hacia una victoria demócrata en las urnas —al menos unas tres semanas atrás—, Araújo comenzó a tocar puertas con los congresistas de esos sectores. Y si bien es el canciller Omar Bula el encargado de darle manejo a la política exterior, le han caído críticas por sus posiciones frente a los demócratas antes de llegar a liderar el Palacio de San Carlos, al punto que se ha tocado la posibilidad de un cambio de jefatura en esa cartera”, escribió María José Barrios Figueroa .

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María Claudia Lacouture, exministra y presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (Amcham), habla de lo que viene más allá de la puja en las aprobaciones o los vetos: “Sí cambia los interlocutores que deciden los recursos y las condiciones de la cooperación. (…) Habrá más preguntas y condiciones sobre derechos humanos, paz, desarrollo rural y derechos laborales. Sobre todo, vigilancia sobre la cooperación militar con resultados”. Así las cosas, no se trata solo de apoyo militar, lucha contra el narcotráfico o ser parte de la política fuerte del llamado “Escudo de las Américas”, se trata de responder por asuntos que no son de poca monta y resultan vinculados a temas con los que no comulga la administración De la Espriella, relacionados, por ejemplo, con el acuerdo de paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos. O, también, con aquellos programas de cooperación -Colombia vivió en carne propia el cierre de varios- que fueron terminados cuando llegó Trump al salón Oval.

Pero solo el tiempo, por lo menos los primeros tres meses del 2027, serán necesarios para entender cómo se irá tejiendo la nueva relación política entre el Ejecutivo de Estados Unidos y el Congreso de ese mismo país, con todas las consecuencias que eso trae, por ejemplo, para Colombia y el resto de Latinoamérica. La lectura es un tanto similar: “Se espera mayor fiscalización frente a la política migratoria y a los bombardeos en el Pacífico y el Caribe, aunque el presidente republicano aún tiene bastante margen de acción en lo internacional, con varios gobiernos de la región alineados a sus intereses”, dicen los colegas de la redacción Internacional.

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En Venezuela, por ejemplo, se espera que el nuevo Congreso exija más cuentas, no solo a Delcy Rodríguez sino a su círculo más cercano. “Un Congreso demócrata, con mayor presión sobre el Ejecutivo con relación a Venezuela, puede redundar en oportunidades de cambio en favor de la oposición”, se lee en este análisis . En Brasil acaba de renovar Lula Da Silva y le dieron un golpe fuerte a la derecha. Pero el resto del mapa evidencia cómo el resto de la región a dado un giro a la derecha. De nuevo, en los primeros tres meses del 2027 veremos cómo se escribe este nuevo capítulo de la historia con un congreso estadounidense nuevo.

Mapa político de América Latina. Foto: El Espectador

Se va acabando el 2026 y el mapa geopolítico sigue en movimiento, tanto que Trump admitió que su ofensiva migratoria fue "demasiado dura", pero, aun así, mantiene su estrategia . El mandatario ya ha dicho que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" , sin embargo, para los analistas resulta siendo una declaración más sin hechos concretos que lo prueben. Por ejemplo, se supo que EE. UU. evacuó sus aviones militares de una base británica tras amenaza de Irán, de acuerdo con el WSJ .

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Con respecto a la relación de Estados Unidos – Colombia después de las elecciones de medio término, se informó que JD Vance, vicepresidente de ese país, canceló su visita a Colombia, Argentina y Chile. La Casa Blanca no ha explicado los motivos. De JD Vance solo se sabe que atribuyó parte de las pérdidas electorales de su partido al impacto de la guerra contra Irán, que ha generado cuestionamientos sobre la política exterior y las decisiones del mandatario, escribieron los colegas de Internacional. Por meso resulta tan expectante la relación venidera ahora que hay nuevos legisladores.

También fue público que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, citado por el Legislativo para rendir cuentas y enfrentado a una moción, salió victorioso, a pesar de los cuestionamientos en su contra por los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y la guerra en Irán . Pero quedó claro cómo será la relación de lo que viene entre el Ejecutivo y el Legislativo a la hora del control político.

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AME5166. BOGOTÁ (COLOMBIA), 10/11/2026.- El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erik Rodríguez (c), recibe al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine (i), en el aeropuerto militar de Catam este martes en Bogotá (Colombia). Caine llegó a Colombia para fortalecer la cooperación militar entre ambos países. EFE/Fuerzas Militares de Colombia/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE - Fuerzas Militares de Colombia

Por ahora, las relaciones binacionales entre Colombia y Estados Unidos siguen al alza y justo esta semana el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y el principal asesor militar del presidente Donald Trump, estuvo de visita en Colombia. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erick Rodríguez, aseguró que se trataba de “un encuentro que reafirma la solidez de nuestra cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio”.

Seguiremos atentos lo que suceda en el Congreso de EE. UU. y los asuntos que por allí pasen y estén relacionados con Colombia. Claro, también de la labor del canciller Bula y de la embajadora Araújo, pues tienen la tarea no solo de sostener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos sino con el Legislativo que ahora está pintado de azul en manos mayoritarias de los demócratas. Nos vemos el próximo miércoles.

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¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com