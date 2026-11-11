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EE le explica: con nuevo Congreso, así se ven las relaciones entre EE. UU. y Colombia

En manos del legislativo norteamericano están muchas de las decisiones, por ejemplo, presupuestales, que tienen un vínculo directo con la cooperación internacional.

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Edwin Bohórquez Aya
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Donald Trump y las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Donald Trump y las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Foto: Juan Esteban Martínez

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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Acaban de pasar las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos en donde se elige a quienes tendrán a su cargo “435 curules de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 del Senado y 36 gobernaciones” con una votación de un poco más de 61 millones de personas ejerciendo su derecho en democracia. Y aunque son procesos externos a Colombia, resulta que ese nuevo escenario podría pesar en las relaciones de los dos países y, sobre todo, en los avales que desde la administración de Donald Trump se…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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