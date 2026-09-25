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¿Qué pasaría si en el sector de la construcción trabajaran más con datos que con instinto?

A pesar de ser uno de los más activos dentro del PIB, es de los más atrasados en adopción tecnológica, dice un experto. Por eso este emprendedor y empresario está trabajando para cambiar esa realidad desde el ecosistema.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
25 de septiembre de 2026 – 03:00 p. m.
Bernardo Gamboa, cofundador del Building Latam Fest (BLF) 2026 y Managing Partner del BuildTech Ventures.
Bernardo Gamboa, cofundador del Building Latam Fest (BLF) 2026 y Managing Partner del BuildTech Ventures.
Foto: Omar Bernal

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¿Qué pasa cuando se le inserta tecnología a uno de los sectores productivos más importantes de la economía? De eso se trata la entrevista de emprendimiento y liderazgo hoy en El Espectador y el invitado que nos acompaña es Bernardo Gamboa, del Building Latam Fest 2026. Muchísimo gusto. ¿Cómo está?

Todo muy bien.

Bienvenido a la redacción de El Espectador. Bernardo, ¿qué es el Building Latam Fest 2026?

Es el tercer evento que hacemos en Latinoamérica con el propósito de generar ecosistema de innovación alrededor de adopción tecnológica en el…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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