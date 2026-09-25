¿Qué pasaría si en el sector de la construcción trabajaran más con datos que con instinto?

¿Qué pasa cuando se le inserta tecnología a uno de los sectores productivos más importantes de la economía? De eso se trata la entrevista de emprendimiento y liderazgo hoy en El Espectador y el invitado que nos acompaña es Bernardo Gamboa, del Building Latam Fest 2026 . Muchísimo gusto. ¿Cómo está?

Es el tercer evento que hacemos en Latinoamérica con el propósito de generar ecosistema de innovación alrededor de adopción tecnológica en el sector construcción. Probablemente es de los sectores económicos que más genera trabajo, que más genera ingresos y digamos que es de los más activos dentro del PIB de un país, pero es el sector más atrasado en adopción tecnológica.

Ah, ¿sí?

Sí, si, si, realmente de lo que uno ve, por ejemplo en inversión y en inversión en emprendimiento, la inversión en Latinoamérica, en particular en el ecosistema construcción, no llega a ser ni el 1% de los inversionistas de Venture.

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Para entender las dimensiones, eso es muy poquito.

Es muy, muy poquito. Todos los sectores, financiero, educación, salud, sectores de comercio, pues todos tienen una adopción tecnológica muy alta. Sin embargo, en construcción seguimos con tecnología muy muy bajita, digamos de adopción, y sobre todo que seguimos creyendo mucho en el instinto y en la experiencia de los años de cada uno de los que maneja las empresas.

En mis años de editor económico que fue hace ya unos diez hacia atrás, lo que siempre le decían a uno en el Dane era que el sector económico que más enlaza otros sectores de la economía es el de la construcción. Si no estoy mal, como 37 o 38 sectores de la economía, entonces quiero preguntarle: ¿Cómo entra la tecnología en un sector tan tradicional como el de la construcción?

Primero quiero diferenciar que tecnología no es solamente digitalización, digamos tecnología en el sector hay demasiada, ya hay áreas para poder meterse, uno de los más importantes y más relevantes es el tema de prefabricación y modularización. Es como ya hacer la construcción muchísimo más rápido, eficiente en sistemas controlados, de tal manera que la calidad sea mucho mejor y se puedan transportar y construir mucho más rápido.

Todo el tema de robotización, de hacer trabajos preparativos para que cuando lleguen los ejecutores de la obra vean ya todo marcado, los materiales colocados, los parales puestos, de tal manera que la construcción sea muchísimo más eficiente y obviamente pues hay mucho tema ya de digitalización y con, voy a decir que con todo este tema de IA, creo que el reto más grande que tiene esta industria es que probablemente es la que más información tiene, pero la que menos usa la información que tiene.

Se traen el evento de Guatemala y Perú…

El primero fue en Perú en el 2024 y el siguiente fue en Guatemala el 2025.

Y ahora lo traen a Bogotá, en la Universidad de los Andes. ¿Qué esperan que se logren esos dos días donde además se reúnen fondos de capital privado, emprendedores, y otros actores de esta industria? Cuéntenos más del evento.

Bueno, el evento tiene como dos objetivos principales. Uno, que un ecosistema tan disperso como el sistema emprendedor de construcción se empiece a identificar y empiece a converger como en un solo eje o en una solo ecosistema latinoamericano. Ese es como el primero.

Y el segundo, vienen actores de otras regiones del mundo a contarnos sus lecciones aprendidas y a decirnos qué funciona y qué no funciona. Entonces, digamos que esos son los dos objetivos, crear ecosistema y hacer visible un mundo de emprendedores que está muy disperso, a todos los actores, constructores, desarrolladores, y por otro lado que nosotros que estamos aquí en Latinoamérica, veamos qué ha pasado en el mundo, qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado.

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Uno piensa en Singapur. Y uno dice: esta gente puso la tecnología al servicio de la construcción y casi que hicieron el país o lo rehicieron en torno a la tecnología y al aprovechamiento de los recursos. ¿Cómo se puede ver hoy la tecnología, más allá de la digitalización, en la construcción de un país como Colombia?

Pues digamos que hay un reto que es fundamental y que ahorita lo mencionó Edwin, y es el tema de la participación del Estado y el tema regulatorio. Digamos que para que haya construcción de cierto tipo de edificaciones con cierta velocidad, se requiere un marco regulatorio que permita mucho esto. Pero creo que uno de los espacios en donde más se ha avanzado en la región es con todo este tema de prefabricación y de modularización, creo que todas las industrias cementeras de toda la región están muy metidas en eso, y en lo otro es en hacer mucha eficiencia en la construcción y anticiparse a los problemas con una fuente de información para tomar decisiones muchísimo más exactas.

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Usted dijo ahorita algo que me llamó mucho la atención: es una de las industrias que más produce información pero que menos la usa. Quiero que nos hable de eso. Yo me imagino en una obra, donde casi que todos los maestros y el director de obra y demás se hablan por WhatsApp, pero esos datos no quedan en ningún lado. O sea, ¿queda un audio y alguien está atrapando esos datos y poniéndolos al servicio de una obra más optimizada en donde los recursos sean, mejor utilizados y se gaste menos plata?

La construcción tiene como tres herramientas básicas para para controlarla: el programa de trabajo, el presupuesto y la logística de la obra. Y todo eso tiene informe semanal, informe diario, informe mensual y sobre eso hay completa trazabilidad. Sin embargo, cuando se va a hacer el proyecto siguiente, nada de lo que pasó en el anterior se visualiza, y es como volver a hacer el proyecto de cero.

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Y lo hacen sobre el papel y sobre lo que realmente no es como lo esperado que pudiese hacer, sino lo que ya se supo que se pudo hacer. Digamos que una de las grandes conversaciones que ha tenido con muchos actores del ecosistema es por qué siguen haciendo programas de trabajo, por qué siguen haciendo presupuestos con base en el deseo de quererlo cumplir en un valor y en un tiempo, cuando hay evidencia que es imposible en ese valor y en ese tiempo.

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Yo yo fui gerente, presidente, de varias compañías de construcción y al final nunca usábamos los presupuestos viejos, nunca usamos los valores anteriores. La data anterior. Y hoy en día pues el gran reto es cómo realmente ponerla al servicio sin que realmente genere una brecha muy grande, porque es que la brecha entre lo que uno quiere hacer y lo que realmente se ha podido hacer es muy grande.

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Volvamos al evento. ¿Por qué hay tanta marca de afuera y no hay marca local? ¿Cómo lograron convencer a Los Andes y en últimas a los speakers?

Bueno, esto tiene una razón de ser y es que, digamos, el origen del Buildig Latam Fest fue una red que existía en Estados Unidos, donde habíamos varias empresas o interesados en el ecosistema de Latinoamérica. Teníamos un espacio en donde nos reuníamos con emprendedores y gente de la región en Miami, una vez al año. Pero pues obviamente Latinoamérica no tenía la visibilidad que pueda tener Europa o Estados Unidos. El evento lo pasaron a Boston, con otro formato y nos quedamos por fuera.

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Entonces nosotros dijimos: bueno, nos toca hacer algo y obviamente pues estábamos ahí, Leonard, que es el brazo Innovación del Grupo Vinci. Estaba Cementos Progreso, estaba Cementos Pacasmayo, estaba la organización Corona de acá en Colombia, y empezamos a buscar cómo hacer el evento y al final pues digamos que como somos como los gestores de esto y los sponsors, creemos en la creación de ecosistema. Creemos que esto es el paso a seguir en la región y que hay que crearlo y seguirlo consolidando. Y pues por eso terminamos siendo varios, digamos, organizaciones de afuera.

Sin embargo, yo creo que aquí hay un reto muy grande, en Colombia en particular, y es que el ecosistema emprendedor es muy lejano a la industria de la construcción. Todos hacen como mucha innovación cerrada. Todos tienen unos problemas y pues todos tratan de resolverlos de la mejor manera posible, pero la mayoría tratan de hacerlo con innovación cerrada desde adentro y se olvidan que afuera ya hay una cantidad de soluciones de industria. Digamos, el reto de la innovación cerrada es que se vuelve solución de compañía y eso pues le sirve muchísimo a la compañía, pero no le sirve a la industria, y que realmente lo que nosotros queremos es que sea solución de industria.

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Bernardo, qué pasa cuando entra la tecnología, cuando entra la innovación a la industria, a una industria tradicionalmente, digamos, análoga, si se quisiera y se me vale la comparación….

Pues es un reto gigante porque la tecnología se vuelve como algo que no está probado. Entonces, la gente está muy tranquila con lo que ya ha visto, con lo que ya le ha funcionado y así sepa que es muy intuitiva y que las decisiones no necesariamente están soportadas por información y por data verificable, pues al final se siente la gente muy cómoda tomando decisiones con esto.

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Y esto no es solamente en Latinoamérica o en Colombia, en particular en Estados Unidos es lo mismo. Cuando empezó todo este tema de cámaras 360, de información, de digitalización con fotografías para lograr avances de proyecto y medir cómo estaban los proyectos, pues los superintendentes de las obras en Estados Unidos decían: "Eso no me sirve para nada. Yo qué voy a andar con un casco en la cabeza tomando fotos". Y fue un proceso. Pero ya cuando empiezan a ver los resultados y sobre todo cuando se le facilita… Yo creo que aquí el tema es facilitar la toma de decisión, esta es una industria donde hay que estar tomando decisiones permanentemente en el día a día de muchas cosas. Y si uno tiene la data, y si uno tiene la fuente certera de qué es lo que está pasando, pues puede tomar decisiones muchísimo más fácil.

Háblenos de ejemplos puntuales que usted conozca de afuera, seguramente. De alguna startup que esté haciendo algo, que haya hecho algo que usted diga, esto hizo cambiar en algún porcentaje, una industria tan tradicionalmente análoga que funciona casi que proyecto a proyecto sin mirar los datos hacia atrás.

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Hay una que me ha sorprendido muchísimo. Es una compañía que se llama Schedule Validator, una startup que su producto es tomar los programas de trabajo que se hacen para una obra y con las mejores prácticas, poder hacer un diagnóstico del programa de trabajo y saber si ese programa realmente va a servir para hacerle seguimiento a un proyecto o no, y si realmente es una herramienta útil o no.

Yo hoy en día, parte de mi trabajo profesional, lo hago en disputas y en solución de disputas, entonces todo lo que veo es la cantidad de problemas, porque los programas de obra nunca se cumplen, pero cuando entra uno al detalle es porque están mal hechos, porque el gerente de proyecto no conoce las herramientas, entonces son muy manipulables.

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Esta herramienta lo que ha permitido es que las personas que están en un proyecto que no tienen nada que ver con la programación y el día a día, puedan mandarle el programa a una plataforma. La plataforma le dice: ese programa no sirve para nada, cumple el 50% de las premisas, y ese programa no puede ser utilizado, tiene que mejorarle esto, esto, esto, tiene que hacerle estas cosas y eso, simplemente como una herramienta más importante, pues por lo menos que quede bien hecha y que se entienda sobre todo que quien la va a aplicar entienda dónde están sus deficiencias y sus problemas.

Y hay otras aquí en Colombia, como Spybee, que es una plataforma y ahorita que usted lo decía, Edwin, que en las obras todo es por WhatsApp, entonces ellos empezaron con todo este tema de drones, vuelos de drones para empezar a hacer levantamiento de las nubes de puntos de los proyectos, identificar qué está pasando, y empezaron a ver que con la calidad había muchísimos problemas, entonces que había un defecto en un sitio. Era un WhatsApp a alguien, un mensaje de voz a alguien, pero no quedaba bien registrado. Nadie sabía quién ni en dónde estaba el problema. Entonces empezaron a vincular todas estas comunicaciones a su plataforma y ya hay un conocimiento de lo que está pasando y sobre todo que si a futuro hay un problema, pues se sepa qué fue lo que se resolvió y cómo se corrigió ese problema de calidad.

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Usted habló de innovación interna de los grandes corporativos. Pero el modelo startup es capaz de ofrecer soluciones para el ecosistema completo. ¿Ustedes ven eso posible? ¿Que una startup le pueda ofrecer soluciones a la industria y no solo una empresa ofreciéndose una solución a sí misma?

Eso es lo que está sucediendo hoy en día, en Estados Unidos es lo que ha pasado. Colombia no es nada ajeno a lo que ha pasado en otras regiones, pero ya han empezado a dar pasos hacia hacia la dirección de innovación abierta y sobre todo innovación para industria. Las empresas americanas hacían exactamente lo mismo. Invertían una cantidad de dinero en hacer su propio software de control de proyectos, su propio software para cuantificación de obra, para hacer licitaciones, y al final del día entendieron que son 200 empresas tratando de hacer 200 soluciones.

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Entonces, pues al final: ¿Cuál es el reto de esta innovación abierta? Es que estas 200 compañías, el gerente o el directivo quiere ver la información de una manera distinta. Digamos que estas soluciones sí tienen que tener algún tipo de flexibilidad sobre el reporte, el tablero de control. Pero la plataforma y cómo los algoritmos y cómo funciona todo, pues es fundamentalmente lo mismo para todas. Es que a la gente le gusta dar la información de maneras distintas o tiene preferencia de ver algún tipo de información por encima de otra.

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Usted sabe de inversión. Fondos de inversión, fondos de capital. ¿Qué papel tienen los fondos de inversión, los fondos de capital en una industria que, pues, mueve muchísimos millones en la denominación que uno le quiera poner: millones de dólares, millones de euros, millones de libras, millones de pesos?

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A ver, yo creo que este sector tiene una característica fundamental y es que es un sector donde el que invierte tiene que conocer el sector de construcción, es decir, pensar que un inversionista que invierte en fintech se va a meter a construcción, no existe. Digamos que uno de los roles más importantes que tiene este ecosistema para inversión y para conseguir capital son los CVC, los fondos de inversión corporativa en Venture.

Y así se ha desarrollado en Estados Unidos. Digamos que no son muchos los fondos los que han invertido en construcción, pero que tengan como foco construcción no son muchos, como venture capital. Ya como CVC, son muchísimos, y en su mayoría han sido liderados por las empresas industriales, es decir, por las cementeras, o los fabricantes de insumos para la construcción, los de Drivewall, porque al final son los que tienen y siempre han tenido recursos para hacer innovación, entonces han empezado a consolidarse con otros actores del ecosistema para conseguir recursos y empezar a fondear.

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Entonces digamos que este negocio sí está muy dado a que el que invierta es algo que tiene que tener un vínculo importante con la construcción y tiene que tenerlo como foco. Ahora, también quisiera aclarar un poquito que el evento, si bien tiene un foco construcción, realmente lo que nosotros lo estamos posicionando es como soluciones de base tecnológica para el ciclo de vida de un activo, un activo de infraestructura, un activo inmobiliario, un activo industrial porque al final están de la mano. Es decir, lo que se hace en el diseño va a afectar la operación y el mantenimiento del activo. Lo que se haga en construcción, igual. Los procesos constructivos pues afectan el diseño. Si bien la construcción es como, desde el punto de vista de inversión, el monto más grande en un activo, al final es todo el ciclo que queremos llevarlo a cabo.

Eso que acaba de decir Bernardo, en los últimos 30 segundos, es la razón de ser del por qué un fondo de capital que no conozca ese sector no debería meterse a invertir en un sector como ese. Estamos en tiempos de reconstrucción. El 10 de agosto fue el terremoto y eso cambió al país. En cuentas del Gobierno, de la nueva administración de la Casa de Nariño, se necesitan 30 billones de pesos para reconstruir al país porque casi que 1/3 de Colombia quedó de alguna u otra forma afectado. Y ustedes están hablando de construcción y de innovación, de optimización de recursos. ¿Cómo ven esa reconstrucción del país?

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Esto fue un reto: En la mitad de la organización de este evento se presentó el terremoto y al final se ve, digamos, cómo esta tecnología realmente va a poder ayudar a hacer esta tarea mucho más fácil. Hablando de soluciones tecnológicas, hay unas donde ya se pueden hacer inspecciones de edificio de una manera mucho más fácil con data, y puede tener un reporte muy rápido. No va a sustituir a los ingenieros ni nada, pero da una visión muy muy muy rápida y muy cercana a lo que es el diagnóstico del edificio en daños y se puede hacer en cuestión de horas. Lo que queremos es precisamente traer todas estas soluciones para que la gente vea qué puede haber y cómo esas soluciones pueden ayudar a hacer esto más rápido.

Aquí hay dos temas: rapidez y costo. Esto pues tiene esos retos. Creo que el tema de prefabricación y el tema de modularización y estas soluciones constructivas que ayudan a reconstruir de una manera muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente, pues es otra forma de que la tecnología pueda llevar a hacer un proceso más acelerado y muchísimo más ordenado en todo este tema de reconstrucción en las distintas ciudades.

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Y probablemente un poquito más barato, ya no es el costo que uno contemplaba, pues porque ya hay tecnología de por medio.

Hay tecnología por medio y ahí ya hay procesos productivos. Es decir, ya no es tan manual. Uno de los grandes retos que tiene la tecnología en adopción aquí en nuestros países es el tema de la mano de obra. El supuesto costo o valor menor de la mano de obra aquí con respecto a otros países. El problema no es tanto eso, sino que la ineficiencia es muy alta. Es decir, la eficiencia en construcción de Colombia es 1/6 del sur de los Estados Unidos.

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Sí el costo de la mano de obra es 1/4, pero la productividad es 1/6, pues sigue siendo más cara la construcción acá que en otros países. Entonces creo que lo que sí se se busca precisamente con estos eventos, es darle como un racional a lo que está pasando y buscar formas más rápidas de construcción, forma más eficientes, y hacer visibles todas estas soluciones. Yo estoy seguro que esta solución de levantamiento de daño en edificaciones en Colombia no es conocida. Hay mucho forense y mucho ingeniero que va a hacer levantamiento, pero estos son instrumentos que se comunican con una plataforma y esa plataforma con toda la base de datos que tiene va diagnosticando el tipo de fisura y el tipo de daño, y va haciendo como un análisis preliminar, pero muchísimo más rápido.

Pues necesitamos esa tecnología para reconstruir al país después del terremoto del 10 de agosto. Es momento de El pitch, algunas preguntas fuera de la caja, buscando respuestas fuera de la caja. Aquí vamos con El Pitch.

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Foto: El Espectador

Si usted tuviera la posibilidad de hacer un cambio de una regla de los negocios, ¿cuál sería y por qué?

Más que un cambio de reglas, algo que falta muchísimo en los negocios es transparencia. Hay mucho desbalance de información entre los distintos actores y ahí, como esa falta de transparencia, con ese desbalance de la calidad de la información que tienen las partes en un negocio.

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Fue presidente de compañías, hoy en día en fondo de inversión también detrás del evento. ¿Cuál ha sido ese típico error que probablemente cometió, de los más grandes, pero de los que claramente más aprendió?

Yo creo que uno de los errores más grandes que cometí fue no haber hecho mi maestría mucho antes. Tuve muchas oportunidades y me metí muchísimo en el negocio, en el día a día de la construcción y en obras. Y tuve pues ese máster de campo. Pero me faltó haber tomado esa decisión más oportuna para sacarle muchísimo más provecho.

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¿Cuál es ese negocio que se sueña pero que por precisamente la cantidad de proyectos que ha tenido que desarrollar en la vida, no ha podido ejecutar?

Yo creo que con Builtech Ventures di ese pequeño paso de algo que quería hacer, lograr influir en esta industria de una manera diferente. Es decir, no, no manejando un recurso, no manejando una empresa, pero brindando soluciones de diferentes características y dándole oportunidad a los corporativos que vean qué está pasando. Yo creo que en ese pasito que di, y ahora estoy haciendo otra cosa, por cuestiones del destino, pero sí, como que ese pasito lo quiero volver a dar después de este Building Latam Fest.

Yo lo veo como un emprendedor también ahí, en ese Building Latam Fest. ¿Qué tan difícil es emprender después de haber conocido el modelo en Estados Unidos? Después de ver que se llevan casi que mucho del conocimiento para Boston y lo hacen allá y les toca casi que arrancar de cero en Perú, en Guatemala y ahora en Colombia.

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Yo creo que encontrar soluciones para emprender en esta industria no es difícil. El problema y el reto es escalarlas. La mayoría de startups de esta industria son Bootstrap, es decir, han crecido apartir de lo que venden y al final del día, cuando ya llegan a etapas de inversión, así sean en etapas pre semilla, ya tienen track récord importante. El problema que tiene este sector es la escalabilidad. Y la escalabilidad, en parte, porque los corporativos no ven como un rol importante invertir, no ven como ese rol invertirle al emprendedor. Y si la solución no les gusta, pues simplemente la descartan, pero no le ayudan a desarrollarla. Yo creo que ahí es donde está el cuello de botella de esta industria.

¿Cómo está su salud mental? Usted lo dijo: nos tocó justo el terremoto en la mitad. ¿Cómo está su salud mental haciendo negocios en un escenario tan difícil como el actual?

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Esto tiene una respuesta. Yo creo que industria de construcción no es para todos, y creo que los que hemos estado muchos años acá es porque estamos expuestos al fracaso continuo. Yo cuando veo los proyectos, se gana uno en licitaciones, pues uno de cada cinco o seis proyectos, los proyectos cuando se los gana, hay demasiadas circunstancias en el día a día. Es un sector en donde está uno permanentemente como con retos de todo tipo.

No es el primer terremoto que me toca. Yo estuve con un proyecto en Pisco cuando el terremoto, y la gente que trabajaba con nosotros allá en Pisco, que estaba justo en el pueblo, afortunadamente, no hubo afectaciones a personas, pero pues fue una cosa realmente de unas dimensiones impresionantes y pusimos toda la compañía a disposición del gobierno municipal de Pisco para que hicieran todo el reacomodamiento de todo el despeje de todas las zonas y que pudieran empezar a hacer los trabajos de reacondicionamiento. Pero no es la primera vez y la verdad es que todos los días pasa algo en esta industria. Una lluvia, un derrumbe. Todos los días un reto.

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Bernardo una invitación a un evento que puede sonar técnico, que puede sonar, digamos, medio pequeño por la cantidad de actores, pero tiene un impacto gigantesco, y sobre todo para quien tiene una startup, que tiene algún tipo de información que puede estar cambiando uno o muchos negocios de la industria en la que usted está…

Es una industria que atraviesa todo el sector productivo, o sea, el que quiera hacer un local comercial para poner un puesto de hamburguesas, pues está influenciado por lo que pasa en el desarrollo de su local. Todos los temas de gestión del talento, de recurso, de gestión financiera, pues es fundamental en esta industria.

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Yo lo que quisiera es que los que tengan algún interés de saber qué está pasando, de entender qué están buscando los constructores, qué están buscando los corporativos para innovar, para encontrar soluciones a los retos que todos los días están enfrentando el día de hoy, curioseeen. Tuvimos aplicación de 120 startups para el Pitch Competition. De esas, en un primer proceso de preselección quedaron unas 50 y ya pues se seleccionaron diez para que estén aquí en Colombia haciendo su pitch competition. Entonces es un poco que vengan y miren qué está pasando en la industria y no solo en la industria de construcción, sino en paralelo, un fintech asociada a construcción o gestión del talento asociada a empresas o a sector de servicios.

Pues ahí estuvo Bernardo Gamboa.

Muchas gracias.

Gracias por la conversación, por contarnos de un tema que regularmente no tocamos mucho, precisamente porque es una industria que uno siente que es muy cerrada, pero de nuevo que impacta a toda la sociedad. Hasta pronto.

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