Las ollas del cielo raso parecen bañadas en oro. Debajo, quince mesas de ocho personas, el aire acondicionado sellando el salón del Gun Club y un público de senadores, directivos y gente que decide. Hay arroz apastelado con acento barranquillero y todos sacan el celular. Hoy Latam cumple quince años en Colombia y Roberto Alvo, el presidente del grupo, está en la sala.

La aerolínea celebra quince años en el país con casi 10 millones de pasajeros al año y una advertencia de fondo: su crecimiento depende de un aeropuerto que ya no da más.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Colombia es el segundo mercado más importante de Latam, detrás de Brasil. Ha crecido hasta donde le ha permitido el espacio, y el espacio empieza a escasear. Quince años después, la aerolínea pasó de planear cuánto crecer a preguntarse cuánto cabe.

Llegó con una quinta parte del mercado y hoy tiene algo más de una cuarta

La historia que cuenta la compañía arranca con un comienzo caótico y flotas mixtas de Q400, Dash y 737, hasta que llegó el primer A320 y las ciudades que el Dash no alcanzaba quedaron al alcance. Es una buena historia. Pero Latam no empezó de cero.

Cuando LAN estrenó su marca en Colombia, en diciembre de 2011, heredaba a Aires, una aerolínea con tres décadas de recorrido y cerca del 19 % del mercado doméstico, según la Aerocivil. Hoy mueve cerca del 27 %. Más de uno de cada cuatro pasajeros que vuelan dentro del país lo hace con Latam. Son ocho puntos en quince años, y el mayor empujón coincidió con la crisis de 2023, cuando la aerolínea incorporó cinco aviones, contrató a 220 personas y transportó sin costo a más de 6.000 pasajeros afectados por otras compañías.

Son 2.700 empleados en el país, más de USD 1.000 millones invertidos en flota y el deseo de duplicar esa inversión en los próximos años. Hace una semana, agregó 4.300 metros cuadrados adicionales en bodega de carga. Alvo añadió que una cuarta parte de la carga del grupo se mueve en Colombia.

Recomendado: Colombia podría casi duplicar sus viajes aéreos por habitante: ¿qué falta para lograrlo?

El trato sube en las encuestas, el tiquete sube en la caja

La reputación es el terreno donde Latam más presume. Encabeza el sector de transporte de viajeros en Merco Empresas 2026. Cerca del 43 % de los contactos de clientes en Colombia ya lo atiende un bot, aunque esa cifra mide contactos y no viajes sin problemas. La compañía reporta 19 % menos reclamos en el primer semestre y un indicador de recomendación 33 puntos más alto que en 2019.

Ahí empiezan las preguntas clave. El índice de precios de tiquetes aéreos subió 18,3 % anual en septiembre, tres veces la inflación general, que fue de 6,29 %, según el DANE.

Y de los combustibles, como todo el año, resuena el eco de una respuesta extendida en el tiempo: Alvo respondió que el combustible de aviación casi se duplicó frente a hace un año y que ninguna aerolínea del mundo recupera el 100 % del aumento con los tiquetes. Parte se traslada, dijo, y el resto lo absorbe la empresa.

Su apuesta es la flota nueva, que consume menos, abre espacio para crecer y, con más oferta, hace bajar los precios.

El tamaño de la estrategia ha dado resultados: Latam redujo sus pérdidas operacionales: perdió COP 35.102 millones en 2025, mucho menos que los COP 240.870 millones de 2024. Perdió, sí, pero en medio del meollo de los combustibles, no perder de vista el futuro y las necesidades de crecimiento mantuvo en firme la visión de la compañía.

Aun así, no hubo cifras sobre dos temas. Sobre la sobreventa de tiquetes, que un proyecto en el Congreso quiere limitar a 5 %, Alvo defendió la práctica. Sin ella, explicó, los aviones saldrían más vacíos y habría menos incentivos para crecer. No dijo, sin embargo, cuál es la tasa de Latam en Colombia ni a cuántos pasajeros compensó.

Sobre los slots, las franjas horarias de despegue y aterrizaje, Avianca había presentado 46 denuncias por vuelos vendidos sin franja. Preguntado si Latam tenía denuncias propias y qué franjas deberían redistribuirse, Alvo dijo a este diario que la participación de mercado “no es un objetivo presente”. Erika Zarante, la CEO de Latam Colombia, ha anunciado una meta de 30 % de las sillas en los últimos dos años.

Erika Zarante, CEO de Latam Airlines en Colombia. Foto: JAIMEREYES

El cuello de botella tiene dos pistas

En este caso, Alvo fue más concreto. El Dorado maneja 74 operaciones por hora con dos pistas, dijo. Gatwick, en Inglaterra, maneja 60 con una. Su argumento es que con inversiones moderadas el aeropuerto podría rendir más. La industria, a través de IATA, presentó al gobierno anterior un plan con medidas para habilitar capacidad. "Lamentablemente, no hemos visto todavía el fruto de ese plan", dijo a El Espectador.

Publicidad

El Dorado enfrenta una presión creciente por el volumen de pasajeros y operaciones. En 2025, movilizó 45,4 millones de pasajeros, casi cuatro veces los 11,8 millones registrados en 2006, cuando la terminal fue concesionada. Para 2024, el aeropuerto ya había superado los 45 millones de viajeros, además de mover cerca de 810.000 toneladas de carga.

Del otro lado del mostrador la imagen es parecida. Migración Colombia admitió a este diario que el riesgo de congestión es una realidad innegable. Los movimientos migratorios en El Dorado pasaron de 4,5 millones en 2022 a más de 6,2 millones en 2025. Bogotá atendió el año pasado con 350 funcionarios. Hoy son 295, según el sindicato.

Publicidad

Este año el aeropuerto mostró señales de fatiga. En febrero, un helicóptero militar cruzó la pista mientras un avión de Latam despegaba, y el piloto abortó la maniobra. La Aerocivil concluyó en su informe final que el incidente pudo evitarse. El 4 de noviembre, hacia las 12:40 de la tarde, las pantallas del centro de control quedaron en negro cerca de hora y media. Según la Aerocivil, hubo 79 vuelos cancelados y 97 demorados. Latam canceló ocho vuelos, 16 frecuencias. La entidad aeronáutica explicó que el origen estuvo en el software y no en los radares físicos, y reconoció su obsolescencia. En menos de una semana hubo otra falla tecnológica en el aeropuerto.

Alvo respondió que la aviación es el transporte más seguro del planeta, que el control de tráfico es un sistema complejo y que siempre habrá oportunidades de mejora. No respondió, sin embargo, si Latam pidió reducir las operaciones por hora mientras se renueva el sistema.

Publicidad

Sobre el futuro fue claro. Con la flota actual, el grupo podría crecer cerca del 10 % en 2027, algo menos. Cuánto lo haga depende del combustible. "No tenemos planes para reducir operación", dijo.

Seguirá creciendo, agregó, en la medida en que encuentre espacio físico y capacidad aeroportuaria.

Publicidad

Que es otra manera de decir que el techo no está en la aerolínea.

La compañía posee 30 aviones. Entrarán dos más a principios de 2027. Foto: Instagram: latamairlines

El aire también cobra su cuenta

La aviación responde por cerca de 2,6 % del CO2 mundial ligado a la energía, y su aporte al calentamiento es mayor por otros efectos. Copernicus da más de 99 % de probabilidad de que 2026 supere los 1,5 °C sobre el nivel preindustrial. En ese mundo, Latam muestra aviones nuevos que consumen entre 15 y 20 % menos combustible, según el fabricante.

La meta que la compañía ha publicado para 2030 es reducir cerca del 6 % la intensidad de sus emisiones frente a 2019. Zarante precisó a este diario que las pruebas con Ecopetrol fueron de combustible coprocesado y no de combustible sostenible de aviación a escala comercial, y que la hoja de ruta "sigue en el papel".

Publicidad

Alvo agregó una cuenta más. Como contamos en este medio, el proyecto de Ley de Rescate Fiscal del nuevo gobierno propone bajar de 50 % a 25 % la parte del impuesto al carbono que se puede compensar con bonos. Cada costo adicional, advirtió Alvo, termina en el tiquete.

Horas después, en la entrevista con este diario, se le preguntó qué propuestas del gobierno veía con buenos ojos. No mencionó ninguna.

Publicidad

Un avión que lleva más que pasajeros

Hay una parte del viaje que ningún aeropuerto saturado le quita a Latam. Tras el terremoto del 10 de agosto, su Avión Solidario movilizó gratis a 662 rescatistas, médicos e ingenieros y 296 toneladas de ayuda, según el balance de la propia compañía.

Avianca, por su parte, movilizó más de 150 toneladas en los dos primeros días.

Publicidad

Cuando el país se rompe, las aerolíneas se vuelven puentes. Por eso importa lo que pase con la pista.

Augurio a futuro

Sobre los próximos quince años, Alvo no habló de aviones supersónicos. Dijo que no espera nada demasiado novedoso en la tecnología física de los aviones. Lo que quiere es una Latam "más humana", donde cada contacto sea una buena experiencia y, si algo falla, el pasajero sepa que alguien lo cuida.

Publicidad

La prueba de esa promesa no está en un salón con café y arroz apastelado. Está en una sala de espera donde el avión ya está pegado a la manga, el reloj corre y nadie sabe por qué no abren la puerta.

Zarante dijo desde el escenario que el cielo es el límite. En Colombia, el límite parece estar bastante más cerca del suelo.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.