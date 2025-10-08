Logo El Espectador
Latinoamérica marchó para apoyar a Palestina, así se vivió la jornada

Las principales ciudades de LATAM gritan al unísono: ¡Palestina libre!

Laura Henao Arévalo
08 de octubre de 2025 - 02:04 a. m.
Personas participan en una manifestación en apoyo a Palestina y contra la guerra en Gaza con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, este martes en Bogotá (Colombia).
Foto: EFE - Carlos Ortega

Miles de personas salieron a las calles este 7 de octubre en Bogotá, Santiago, São Paulo, Buenos Aires y Venezuela para manifestarse en apoyo a Gaza. Las movilizaciones, convocadas en el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, expresaron solidaridad con el pueblo palestino y exigieron el fin del bloqueo y la crisis humanitaria en la Franja.

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 19 minutos
Octubre 7 de 2023. Ariel, Kfir, Idan...
