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El Espectador le explica los impactos que trae la propuesta de “ley de rescate económico”

Hay recorte estatal, pero también se vienen nuevos impuestos, más colombianos tendrán que tributar y proponen devolución del IVA a las personas de menos ingresos.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
La ley de rescate económico o reforma fiscal.
La ley de rescate económico o reforma fiscal fue presentada por el ministro de Hacienda y el vicepresidente.
Foto: La ley de rescate económico o reforma fiscal.

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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Como para no perder la costumbre, nos van a subir los impuestos. O eso es lo que se avista con el proyecto que el Gobierno radicó en el Congreso bajo el nombre de “Ley de rescate económico” y que, en otras palabras, más comunes y cercanas a todos los colombianos, se trata de la próxima reforma tributaria. Ya es un hábito en Colombia que, en promedio, cada año y medio entre en vigor una nueva tabla de tributos, dicen los analistas, y el debate que se nos viene no será poco pues, aunque ha sido…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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