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El Espectador le explica por qué hay tantos incendios en Colombia

La falta de lluvia se combina con los calores extremos y, para sumar, las hojas secas que arrojan los árboles se convierten en parte del combustible. Se necesita una política pública de manejo del fuego. Les contamos los caminos a trazar.

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Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
23 de septiembre de 2026 – 05:13 p. m.
Incendios en Colombia.
Incendios en Colombia.

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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Los números son necesarios para entender la dimensión de lo que estamos hablando: “En lo corrido de 2026, con corte al 20 de septiembre, se han registrado en Colombia 1.737 incendios forestales que han afectado 140.252 hectáreas, según el informe situacional de la Sala de Crisis Nacional”. Eso, si se hacen comparaciones, podría ser la extensión completa de una ciudad como Bogotá, un poco más de lo que tiene Nueva York, o si lo miramos de cerca, 1.241 veces el parque metropolitano Simón Bolívar….

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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