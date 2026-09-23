El Espectador le explica por qué hay tantos incendios en Colombia

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Los números son necesarios para entender la dimensión de lo que estamos hablando: “En lo corrido de 2026, con corte al 20 de septiembre, se han registrado en Colombia 1.737 incendios forestales que han afectado 140.252 hectáreas, según el informe situacional de la Sala de Crisis Nacional”. Eso, si se hacen comparaciones, podría ser la extensión completa de una ciudad como Bogotá, un poco más de lo que tiene Nueva York, o si lo miramos de cerca, 1.241 veces el parque metropolitano Simón Bolívar….

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Los números son necesarios para entender la dimensión de lo que estamos hablando: “En lo corrido de 2026, con corte al 20 de septiembre, se han registrado en Colombia 1.737 incendios forestales que han afectado 140.252 hectáreas, según el informe situacional de la Sala de Crisis Nacional”. Eso, si se hacen comparaciones, podría ser la extensión completa de una ciudad como Bogotá, un poco más de lo que tiene Nueva York, o si lo miramos de cerca, 1.241 veces el parque metropolitano Simón Bolívar. El desastre no tiene comparación y por eso es necesario entender qué es lo que está pasando, por qué y qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar y prevenir.

Entonces le pedimos ayuda a los colegas de la redacción de Ambiente y de Ciencia en El Espectador, y con su recomendación y todas las publicaciones que han hecho, escribimos el siguiente boletín, donde nos explican, por bloques, lo que se está viviendo en el país, cuáles son las posibles causas, por qué unos municipios y departamentos están más expuestos que otros y, tras las denuncias del Gobierno, qué es lo que se sabe de las posibles manos criminales detrás de todo esto. Recuerden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación para entender el desarrollo de cada arista. Comencemos.

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Primero, les dejamos dos contenidos al respecto que están enfocados en explicar, con contexto, parte de lo que estamos viviendo por estos días, pues los incendios no son un asunto nuevo, lamentablemente, eran una advertencia de los expertos, y como debe ser entendido como un asunto que nos toca a todos empezando porque afectan la calidad del aire que respiramos, muy a pesar de que muchas personas crean que no es con ellas:

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Con este contexto que detalla paso a paso el fenómeno de El Niño, vamos a los incendios. 312 municipios del país tienen algún nivel de alerta, de acuerdo con el reporte del IDEAM, y es “la región Andina la que concentra la mayor parte de las condiciones que la mantienen en alerta roja, seguida de la región Pacífica”. Para el reporte del 21 de septiembre se leía que “los departamentos con mayor número de municipios en alerta roja son Tolima, con 24; Nariño, con 21; Huila, con 14; Boyacá y Cundinamarca, con 7 cada uno, y Cauca y Norte de Santander, con 5 cada uno. En cuanto a los departamentos que tienen más municipios con alerta naranja, son: Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Cauca, Huila y Quindío”.

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El 8 de junio de 2026 se observan niveles del mar superiores a lo normal (en rojo) en el Pacífico central y oriental. Foto: NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin

Entre las causas, que son varias, aparece “la reducción de las precipitaciones y las altas temperaturas” generadas por el fenómeno de El Niño “en algunas zonas del país”, que provocan “condiciones más secas y, con ellas, una mayor amenaza de incendios”. El asunto es que según el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN), “El Niño de este año ya llegó a la categoría “muy fuerte””. Y de acuerdo con la “Organización Meteorológica Mundial (OMM), su detección “aumenta la probabilidad de que se produzcan cambios importantes en las temperaturas y la circulación atmosférica en muchas regiones del mundo””. En concreto, el CIIFEN ha detectado, durante agosto de 2026, que se intensificaron “las anomalías de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, alcanzando valores entre 2.5 °C y 6 °C por encima de lo normal”.

Para sumar en medio de esta ecuación de malas noticias, según el centro, se espera que el pico de El Niño se desarrolle durante los meses de octubre a diciembre de 2026. “Se prevén temperaturas del aire sobre lo normal en gran parte del norte de Sudamérica, con mayor intensidad en las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil; alcanzando valores de entre 2.0°C a 3.5°C sobre lo normal”, escribieron en el boletín registrado en los medios de comunicación. Ahora, advierten los colegas de la redacción de Ambiente y de Ciencia, después de hablar con varios expertos, que “es importante señalar que El Niño no es, por sí mismo, la causa de un incendio: para que una conflagración ocurra, también intervienen factores como la disponibilidad de material vegetal seco, las condiciones del viento y, en algunos casos, actividades humanas”. Entonces, vayamos más allá:

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Uno de los principales incendios se registra en Villa de Leyva.

Aunque un incendio genera impacto inmediato en la vegetación y deja huellas visibles, hay afectaciones que no vemos -o, por lo menos, no de la manera tradicional-. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), a nivel mundial los episodios extremos de humo y fuego se han triplicado desde la década de 1990, lo que habría contribuido a un estimado de casi 100.000 muertes adicionales por año entre 2010 y 2018. Aunque las cifras podrían ser mayores, reconoce la misma OMM. Tan solo si se analiza Europa y América del Norte, las emisiones PM 2.5, que son partículas microscópicas de menos de 2,5 micrómetros (μm), provenientes de la industria y el transporte, se han reducido gracias a distintas regulaciones, pero las partículas PM 2.5 derivadas de los incendios han aumentado.

No las vemos, pero si afectan de manera directa nuestra salud, pues dichas partículas no se quedan solamente en el área de influencia del incendio, sino que viajan en el aire hasta zonas que incluso no parecen ser afectadas. Y todo se complica aún más cuando se leen, por ejemplo, los resultados de un estudio citado por la organización en donde se estima que los modelos de riesgo convencionales basados en las concentraciones totales de PM 2.5 pueden subestimar la mortalidad atribuible a los incendios forestales hasta un 93 %.

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