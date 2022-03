El Espectador le explica el resultado de las elecciones a Congreso y a consultas

Conteo de votos en Corferias. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Es día de El Espectador le explica. Una vez pasa la tormenta y baja la marea, sabemos cómo quedó la costa, dicen por ahí, así que con un poco más de tiempo, logramos analizar la avalancha de noticias que ha dejado estas elecciones al Congreso y las respectivas votaciones en las coaliciones que buscaban definir candidatos a la Presidencia de Colombia. Esta vez, como no pasaba hace varios años, las encuestas fueron en línea con los resultados, vimos muchos cambios y hasta partidos que no alcanzaron el umbral, muy a pesar de tener candidatos y candidatas con perfiles tan atractivos que no parecían tener mucho problema para alcanzar una curul, pero se quemaron. Fuimos testigos del crecimiento de unos y el bajonazo de otros, de cómo tradicionales políticos están cobrando más importancia que nunca en la necesidad de otros tantos de llegar más fuertes a la primera vuelta presidencial y hasta de la renuncia de la carta que se había jugado el Centro Democrático en busca del cargo más importante del país y que, sumando a su caída en el número de sillas en el Congreso, obligó al uribismo a reuniones de urgencia para entender la coyuntura y tomar cartas en el asunto pensando en el futuro. Un Gustavo Petro más fuerte que antes, un centro político diezmado y con poca votación y hasta sorpresas electorales que dejaron a figuras desconocidas con puesto en el Legislativo. Todo esto viene en el boletín de hoy, donde explicamos cómo se están moviendo estas aguas políticas sobre las que urge definir el curso de navegación en beneficio de todos los colombianos. Recuerden entrar a los links que dejaremos a lo largo de este contenido. Comencemos.