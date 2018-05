Claro, Exito y Avantel, operadores con más llamadas caídas en Bogotá

Redacción Economía.

Pese a que la calidad de los servicios móviles (celulares) es cada vez mejor, se siguen presentado problemas con algunos operadores en varias ciudades del país.

El informe sobre la calidad del servicio de telefonía móvil realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) indica que en Bogotá al operador que menos se le caen las llamadas es a Movistar y los usuarios que más sufren son los de Claro, Éxito y Avantel. “Son las llamadas que se caen o se cortan”, destaca el estudio.

En 2015 al operador que más se le caían las llamadas era a Éxito, un año después a Tigo y en 2017 a Claro.

En Medellín, los peores registros para el año pasado lo tienen Claro y Tigo mientras que los mejores resultados lo registran Movistar, ETB y Avantel. En Bucaramanga los peores registros de llamadas caídas los tienen el operador Claro seguido de Movistar. El mejor es ETB.

En 2017, en Barranquilla los mejores resultados los registran UFF y los peores Virgin. En cuanto a llamadas que no logran establecerse para la efectiva comunicación del usuario, es decir, cuando se intenta efectuar una comunicación y no se logra. El muestreo de la Comisón indica que en 2017 el operador que tene el mayor número de llamadas no exitosas es Virgin y el que menos presenta llamadas fallidas es ETB. En Medellín esta medición indica que el mayor número de llamadas fallidas lo tiene Virgin, segudio de Movistar y Claro. Los mejores resultados lo obtienen ETB y Éxito. En Bucaramnga los mayores problemas los tiene Claro a la hora de lograr una comunicación, mientras que Virgin es más exitoso. En Barranquilla el mejor es UFF y el peor Virgin. En Quibdó un usuario de Virgin sufre más para tener una comunicación y al que mejor le va es al que tiene un servicio de Éxito.

Sobre la rapidez con la se pueden descargar contenidos de desde una página Web, el informe de la Comisión destaca que en Bogotá, el operador con mayor velocidad de descarga es Avantel y el peor Virgin. En Medellín el de mejor resultado es ETB y el más débil es UFF. En Bucaramanga la mejor velocidad lo resgistra Avantel y el lento es Virgin.

En Barranquilla los mejores resultados en cuanto a velocidad lo tiene Claro, seguido de Movistar y Éxito. La lentitud se da para los operadores de Avantel y Virgin.

La Comisión explicó que “el informe de medición en campo se enfocó en conocer la experiencia del usuario en cuanto a la calidad de los servicios de voz y datos, móviles y fijos, prestados por los diferentes operadores”.

Resalta el estudio que “una de las principales conclusiones es que hay una notable mejoría para los servicios móviles en comparación con los años anteriores”.

Germán Darío Arias, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Regulación de comunicaciones señala que “de acuerdo con los resultados de la medición 2017, la calidad de los servicios móviles es cada vez mejor y vamos por buen camino”.

Explica el informe que en la medición se evaluaron distintas variables que permitieron conocer la experiencia del usuario cuando hace llamadas y cuando está navegando en una página web.

“Para el análisis de la calidad de los servicios móviles en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Quibdó, realizado entre el 17 de junio y el 5 de diciembre de 2017, de 7 a.m. a 9 p.m., se usaron celulares de las mismas características, cada uno con una simcard de cada operador móvil: Claro, Éxito, Avantel, Tigo, Uff, ETB, Virgin, Movistar”, señala el comunicado de prensa de la CRC.

“Nuestro interés nunca ha sido ‘rajar’ a los operadores, sino que los usuarios puedan observar la calidad de los servicios que consumen”, concluyó el director de la Comisión.