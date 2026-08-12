El Espectador le explica: el paso a paso de la emergencia en Colombia tras el terremoto

El país está en emergencia por cuenta del terremoto. Foto: Katerine González Clavijo

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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Perderlo todo en unos pocos segundos. Sentir que el piso se mueve, ver cómo la tierra se abre, presenciar que los techos se vienen abajo, que las sirenas no paran de sonar, que el miedo se apodera de nuestra humanidad. Que segundos se vuelven minutos y minutos se hacen horas interminables. Que a pesar de escuchar docenas de veces cómo debemos reaccionar ante un temblor, en ese instante no logramos recordarlo. Porque vemos la vida en un micro tiempo. Se nos cruzan nuestras familias en fotogramas que cambian a la velocidad de nuestro pestañeo agitado por la angustia. Y a duras penas tenemos aliento para tratar de salir bien librados. Eso fue lo que vivimos, cada uno en una escala distinta, este lunes a las 7:34 de la mañana, cuando apenas se asomaba la segunda semana de agosto. La tragedia se nos vino encima.

Este boletín reúne todos los contenidos que la redacción completa de El Espectador ha publicado desde el momento en el que “se nos movió el piso” y, a millones de colombianos, nos cambió la vida. Por eso, en medio de la búsqueda de personas desaparecidas, dejaremos aquí la información sobre decisiones de gobierno que buscan atender a los damnificados, de voluntarios extendiendo la mano, de historias de personas que hoy ya no tienen a su familia completa, de los desaparecidos, de carreteras cerradas y recomendaciones de evacuaciones porque hay muchas casas y edificios a punto de colapsar; de un desastre natural que ha despertado la solidaridad mundial y que nos tiene a todos con un nudo en la garganta con el pasar de las horas:

Ciencia

Temblor hoy: fuerte sismo de magnitud 7,4 sacude a gran parte de Colombia

El Magazín Cultural

Terremoto en Colombia: se cayó una de las torres de la catedral de Manizales

América

Sismo de magnitud 7,4 en Colombia se sintió en Ecuador, Panamá y Venezuela

Judicial

Temblor en Colombia: Ejército alista cinco pelotones de rescatistas para atender emergencias

Primero, para que todos estemos en la misma línea, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, SGC, un sismo, un temblor, o un terremoto son sinónimos. “Todos describen una sacudida de la superficie de la Tierra causada por la liberación repentina de energía en el interior del planeta. Ninguno de los términos se diferencia por su magnitud, profundidad o daños”, explica la entidad, ante las preguntas de muchas personas que no sabían con exactitud cómo se le debía llamar al movimiento que se vivió en el país.

Y ya con eso claro, vamos a los hechos. El lunes sobre las 7:34 se reportó “un sismo que tuvo una magnitud preliminar de 6,6, pero después confirmaron que fue de 7,4. El epicentro: San José del Palmar, Chocó”. Para los que tenemos un poco más de 40 años, este movimiento fue el más largo e intenso que se haya podido experimentar en los últimos años, y la fuente oficial lo confirmaba: “Es el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”, se sintió en Venezuela, Ecuador y Panamá, y al interior del país, en Pereira y Dosquebradas se contaba la mayor cantidad de muertes y afectaciones a infraestructura, por las imágenes que se fueron conociendo en redes sociales casi que de inmediato. Se hablaba en esos primeros reportes de 40 personas sin vida. De Chocó no había información porque estaban totalmente incomunicados.

Los alcaldes de las principales ciudades entregaban sus propios reportes y en Bogotá, Carlos Fernano Galán aseguraba que el balance inicial mostraba “solo algunas grietas en edificios”. Y que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático había iniciado la verificación “por todas las localidades de la ciudad” ´para identificar las afectaciones.

Destacado: Se han registrado 103 réplicas desde el sismo del pasado 10 de agosto: SGC

Una imagen que fue evidenciando la dimensión de la realidad se veía en la Catedral de Manizales, declarada Bien de Interés Cultural en 1984, porque la torre lateral derecha se desplomó hacia la nave central. “En sus casi 90 años de historia, la catedral ha sobrevivido a los sismos de 1962, en el que una de sus torres colapsó y fue reconstruida en la década de 1980, de 1979 y de 1999”. Pero en este caso, “la cruz de la catedral se desprendió durante el temblor y había reportes de material que cayó en los alrededores de la iglesia”. El movimiento de la tierra superó todo. La Fuerza Pública empezaba a movilizar tropas, pero en este caso de rescatistas. La ayuda era la prioridad y salvar vidas el objetivo.

Las noticias falsas también empezaron a circular por redes sociales. Lo que siempre pasa en este tipo de emergencias. El Ideam dejaba claro que no se había alertado de réplicas del sismo. Y el presidente Abelardo De la Espriella llegaba a la UNGRD, en donde estaba el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien ya había entregado un primer balance: “Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales de los departamentos más afectados, que son, de acuerdo con los reportes preliminares, el departamento del Chocó con 9 municipios, Caldas con 8 municipios, Valle del Cauca con dos municipios, Risaralda, particularmente con dos municipios y Quindío, básicamente también con varios municipios”, dijo Lara.

Poco a poco, iban apareciendo más voces hablando de afectaciones que permitían dimensionar el tamaño del desastre:

Economía

Tras la emergencia del terremoto, así está el suministro de energía en Colombia

Política

Gobierno declaró situación de desastre de carácter nacional

Bogotá

¿Dónde donar tras el terremoto? Estos son los puntos oficiales en Bogotá y Cundinamarca

Política

Vicepresidente Restrepo llega a Manizales y ministro Lara a Pereira tras terremoto

El desastre causó una “reducción del 18 % en la demanda de energía atendida durante las primeras horas, pero antes del mediodía, XM reportó una recuperación al 99 %. La administración de Abelardo de la Espriella emitió una declaratoria de desastre de carácter nacional, desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se adelantó una reunión del Comité Nacional para el Manejo de Desastres.

Se activaron los primeros puntos para las personas que quisieran donar desde Bogotá agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos:

SAMU Sur de la Cruz Roja: avenida carrera 68 #31-41 sur.

SAMU Norte de la Cruz Roja: calle 134 - carrera Séptima B Bis #132-31.

Sede Cruz Roja Barrios Unidos: La Esmeralda #63-81.

Sede administrativa de la Cruz Roja: carrera 24 #73-38.

Bodega de la Cruz Roja: diagonal 79B #62-53.

Palacio de los Deportes: calle 63 #59A-06.

La Fundación Gastronomía Social Colombia activó su respuesta para llevar comidas calientes, nutritivas y de calidad a personas en zonas afectadas. También, convocaron a profesionales de la salud para que, de manera voluntaria, apoyaran en labores humanitarias. Y en la capital de la República, El Campin, Vive Claro y Nuestro Bogotá se anunciaron como centros de acopio para las ayudas.

Destacado: La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) informó que en Colombia hay 2,2 millones de inmuebles asegurados contra terremoto, de los cuales 442.514 están en zonas de alta afectación.

José Manuel Restrepo, el vicepresidente, llegaba a atender la emergencia en Manizales, mientras el ministro del Interior, Rodrigo Lara, hacía lo propio en Pereira. Junto con el canciller Omar Bula, coordinaban “la llegada de recursos y apoyo de las comunidades internacionales”. Se ordenó la movilización de “ingenieros expertos en sismorresistencia para evaluar la infraestructura crítica, equipos de la UNGRD y de bomberos para llevar antenas de Starlink que también irán para Manizales”. Aviones de la Policía Nacional empezaban el traslado de un grupo de rescatistas desde Rionegro hasta Pereira. Para ese instante, sobre las 12:30 p.m. del lunes, era de 111 fallecidos, 87 heridos, 18 centros de salud comprometidos, 18 vías y 6 aeropuertos comprometidos.

Los medios de comunicación alrededor del mundo y en distintos idiomas reportaron sobre la devastación causada en Colombia por el terremoto. “Docenas de muertos”, escribieron. El Ejército Nacional y sus 180 soldados especializados en labores de búsqueda se desplazaron desde Bogotá y Tolemaida. En el aeropuerto de Pereira, el matecaña, por las imágenes que lograron compartir algunas personas allí presentes, los destrozos no solo fueron materiales, pues se reportaban tres personas muertas en un balance inicial, además de decenas de heridos.

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Las historias, que hasta el momento eran de construcciones colapsadas, empezaron a tomar forma de rostros humanos. La muerte se apropió de la escena. El hijo del alcalde de Bahía Solano falleció tras quedar atrapado en una edificación que colapsó en Quibdó, contaron mis colegas. Se declaran toques de queda en varias de las zonas afectadas. Eran ya cinco las victimas mortales en Manizales. El equipo de Ciencia de El Espectador, que consulta siempre con frecuencia la información de todos los organismos oficiales presentes en toda la atención de esta emergencia, nos explicaba que ya se hablaba de más de 130 muertos, centenares de heridos y miles de viviendas damnificadas.

Más y más información confusa circulaba por redes sociales. Por eso el SGC aclaró que el sismo reportado este 10 de agosto no provocó cambios adicionales a los ya reportados en el volcán Puracé. Desde el sector salud, la red de donación de sangre se activó en Bogotá y Medellín. El presidente De la Espriella anunció alivios económicos en recibos y subsidios de vivienda para damnificados por el terremoto en el Eje Cafetero. Se seguían conociendo más y más consecuencias del terremoto:

América

Dos hermanos venezolanos sobreviven a otro terremoto, esta vez en Colombia

América

Colombia pidió ayuda a la ONU: esto dijo la organización

Bogotá

El grupo USAR de Bomberos de Bogotá que busca vidas tras el sismo

Cali

Rescatan con vida un bebé de 6 meses entre los escombros de un edificio en Cali

Muchas personas con acceso a redes sociales han logrado contar sus propias tragedias: familiares desaparecidos, casas que se vinieron abajo, barrios enteros colapsados, la esperanza viva esperando que bajo los pedazos de concreto haya vida. En el edificio Torres de Limonar, en Cali, los equipos de socorro, hasta este momento, han rescatado a más de seis personas con vida de los escombros. Desde el alto Gobierno, se asumirá el pago de servicios de los comerciantes en Manizales.

Por razones de seguridad, se suspendieron los servicios de gas a 5.900 usuarios en 17 sectores de Cali. Y hasta este martes 12 de agosto se pudo tener acceso a las poblaciones del Chocó. Allí las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia reportaron afectaciones en comunidades del sur del departamento. Desde el aparato judicial, la Fiscalía anunciaba medidas para agilizar la identificación y entrega de víctimas del terremoto para que se haga con “dignidad” y “rigurosidad”.

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El drama, vivo en medio de todo esto, es parte del minuto a minuto que viven las víctimas: “Ya no puedo volver a mi casa”: dijeron cientos de damnificados por el terremoto en Manizales este martes. Casi a la par, se confirmaba la muerte de seis estudiantes en Yumbo y Calima El Darién, en Valle. Las personas fallecidas en Cali aumentaban a 95. El Invías y la ANI actualizaban información sobre vías afectadas. En Pereira eran 73 las personas muertas. Chocó reportaba 14 personas fallecidas y 138 heridos. Los aeropuertos de Cali, Quibdó y Armenia ya estaban funcionando con normalidad esperando la ayuda del resto del país y la movilidad de las personas que están llegando a ayudar.

El primer mandatario, entrega un nuevo reporte: “181 fallecidos, 1.595 heridos, 195 desaparecidos en las cinco ciudades de alerta roja. También hay 1.136 viviendas destruidas, 8.357 viviendas averiadas, 35 centros de salud afectados”. El Salvador anunciaba el envío de 100 toneladas de ayuda a Colombia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecía sus condolencias al pueblo colombiano. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que para el martes en la tarde se había recibido 165 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca; 43 personas ya fueron identificados.

El balance de Asocapitales decía que, para la tarde del martes, “la emergencia continúa concentrada en Cali (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda), Quibdó (Chocó), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío), las cinco capitales que permanecen en alerta roja. Las afectaciones incluyen daños sobre vivienda, hospitales, establecimientos educativos, vías, aeropuertos, acueductos y redes de telecomunicaciones”.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que se han recibido propuestas de la comunidad internacional que suman USD 1.300 millones para cooperación. Suecia, Turquía, México, Estados Unidos, El Salvador, Japón, Ecuador, Brasil, Suiza y Suecia, entre otros, han manifestado su disposición a acompañar al país con equipos internacionales de apoyo para la tragedia y con ayudas humanitarias. “Solamente los Estados Unidos nos ha señalado el apoyo de casi USD 16 millones”, afirmó el funcionario.

El Chocó, por fin visible ante la tragedia, levantaba la mano por ayuda: “Hoy le pedimos apoyo al Gobierno Nacional, departamental y municipal, así como a la cooperación, que nos apoyen para garantizar los derechos de las personas que perdieron todos sus enseres”, pidió Felipe Nery Martínez, representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan, en el departamento del Chocó.

UNICEF informó que comenzó a distribuir suministros de agua, saneamiento e higiene para 25.000 personas en Chocó y Buenaventura. La red hospitalaria del Valle del Cauca informó de al menos 12 hospitales con afectaciones de distinta magnitud. Se supo que Acuerdos Fundamentales, conformado por 22 organizaciones médicas y de profesionales de la salud, “puso a disposición del Gobierno y de las autoridades territoriales una serie de recursos para apoyar la atención de la emergencia provocada por el terremoto y entre ellos hay una base de datos con más de 1.720 médicos y profesionales voluntarios”.

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Y una buena noticia llegó en medio de todo esto: “Daniela Andrea Largo Sánchez, de 32 años, fue encontrada con vida después de siete horas de búsqueda” en Pereira. Esta es la historia completa. Una más servía como tanque de oxígeno ante tanta tristeza: Bajo los escombros de las Torres del Limonar, fue hallada Diana Marcela Troncoso, de 31 años, quien estuvo atrapada por más de 24 horas.

Entre tanto, el presidente Abelardo de la Espriella firmó en la noche del martes el decreto con el que se declaró la situación de desastre de carácter nacional. “Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, afirmó el jefe de Estado. El documento fue rubricado en Bogotá, en la sede de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), donde De la Espriella estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el secretario Jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto. El siguiente paso en el que se trabaja es la declaratoria de emergencia económica. Se establecieron tres días de duelo nacional:

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Ciencia

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“En el paquete inicial de medidas (la situación de desastre nacional) se determina que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres manejará los recursos para la respuesta y recuperación del desastre en una subcuenta temporal denominada SISMO 2026. Este punto incluye las transferencias monetarias a los entes territoriales. Tras este decreto, los diferentes ministerios publicarán más medidas específicas o decretos con fuerza de ley, entre las que se esperan los alivios tributarios para las zonas más afectadas. Según el Ministerio de Hacienda, el desastre no implica aprobar nuevos impuestos, pues se espera atender la crisis a través de créditos y ayudas internacionales”, contaron los colegas de Política. Además, el Gobierno, entre todas las medidas que ha tomado, suspendió los términos aduaneros en puertos y aeropuertos de zonas afectadas por sismo.

Y aunque la esperanza se mantiene, hay casos en los que no alcanza. Encontraron muertas a Violeta y su abuela, dos mujeres que eran símbolo de la búsqueda. O casos que devuelven la ilusión, como esta del celador que cargó en su espalda a tres mujeres durante el terremoto en Manizales. Medicina Legal volvió a emitir un informe: confirmó la identidad de 121 de las 202 víctimas que ha recibido.

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Vamos en el despliegue del Instituto Nacional de Salud para Buenaventura. También, en que el ICBF explica qué hacer si un niño queda solo, cómo reportarlo y qué medidas tomar para protegerlo. Y desde el Valle del Cauca se supo que el 80 % del municipio El Cairo quedó destruido tras el terremoto.

Los reporteros de El Espectador que están en las distintas regiones afectadas envían dentro de sus capacidades toda la información posible sobre lo que se ha podido avanzar. Allá están Mauricio Alvarado, Nicolás Achury, Andrés Díaz, Ana Sofía Montes, Itzel Martínez; Santiago Ramírez y Bastian Mühling, y junto con el trabajo que se está haciendo desde Bogotá, han dejado estas cuatro transmisiones con todos los detalles que se conocen desde las 7:34 del lunes hasta este miércoles a medio día:

Video

https://youtube.com/live/z-W6YpfVdOI

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https://youtube.com/live/4j2RhCqirHk

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https://youtube.com/live/6k8yt64tGL8

Video

https://youtube.com/live/SB1wN1cTblE

El Gobierno también estaría por anunciar la declaratoria de emergencia económica, el asunto es que esos decretos siempre son complicados porque deben llevar la firma de todos los ministros y conseguirlos a todos en este momento, no ha sido fácil, pues están en distintas regiones del país atendiendo la tragedia.

Cerramos este boletín, que no será el último, con las cifras más recientes de la UNGRD:

388 municipios con afectaciones reportadas.

11.132 familias afectadas.

20.017 personas afectadas.

181 personas fallecidas.

2.774 personas heridas.

320 personas rescatadas.

20.557 viviendas averiadas.

3.715 viviendas destruidas.

64 edificios colapsados.

111 centros de salud afectados.

1.087 centros educativos afectados.

411 centros comunitarios afectados.

92 vías afectadas.

2 aeropuertos afectados.

38 acueductos afectados.

Es hora de remar todos para el mismo lado. De ayudar. Dentro de sus posibilidades, ofrezca una mano. Una donación. Algo de su tiempo. Desde https://www.elespectador.com/ estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder informar y ayudar con ello a todas las personas que lo necesitan. Seguiremos informando, porque sabemos que todavía hay zonas del país a donde no han llegado las cámaras, pero sí llegó la tragedia y nos necesitan a todos. Todos los periodistas de El Espectador estamos en ello. Nuestro director, Fidel Cano, escribió este texto: ¿Cómo podemos ayudar en medio de la tragedia? Y quiero compartir una frase allí incluida: “Nos necesitamos unos a otros para sobrevivir a este momento”.

¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com